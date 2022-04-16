В Тольятти добились устранения нарушений пожбезопасности в сосновом бору

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В ходе проверки работы муниципального учреждения, отвечающего в г. Тольятти за лесохозяйственную деятельность, были выявлены нарушения законодательства в сфере обеспечения противопожарной безопасности. Вопреки существующим правилам вокруг леса не были установлены шлагбаумы, препятствующие несанкционированному въезду в лесные кварталы транспортных средств, отсутствовали предупреждающие знаки и аншлаги, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности. Суд обязал учреждение данные нарушения устранить. Документы были переданы на исполнение в отделение судебных приставов Центрального района г. Тольятти.

В рамках исполнительного производства организация-должник была предупреждена о необходимости устранения нарушений противопожарной безопасности и последствиях неисполнения решения суда. Однако в установленный срок учреждением требования исполнительного документы исполнены не были, что побудило судебного пристава-исполнителя вынести в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Принятые меры побудили организацию устранить нарушения противопожарной безопасности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.