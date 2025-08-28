Я нашел ошибку
Главные новости:
В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации.
1 сентября состоится экскурсия для детей в Музее Рязанова
Благодаря его инициативе и поддержке коллектива автомобиль будет использоваться для выполнения боевых задач.
Сотрудник УФСИН СО оказал поддержку бойцам в зоне СВО
В полиэтиленовом пакете с конфетами «карамель» ухищрённым способом были спрятаны наркотические вещества.
В исправительную колонию №5 УФСИН СО не попали запрещенные предметы
Будьте внимательны и осторожны!
Завтра в губернии ожидается усиление ветра
Выступления экспертов «РКС-Самара» показали: опыт предприятия имеет прикладное значение для всей отрасли и может стать основой новых решений, направленных на повышение эффективной работы водоканалов и улучшение качества жизни горожан. 
Опыт специалистов «РКС-Самара» заинтересовал профессиональное сообщество водоканалов России
Победителей определили среди представителей малого, среднего и крупного бизнеса в сфере промышленности, высоких технологий и услуг.
Успехи четырех самарских предприятий-экспортеров отметили на уровне ПФО
Его новый размер составляет 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения региона. В 2025 году его размер - 18 169 рублей.
С 1 сентября Отделение СФР СО выплачивает студенткам пособие по беременности и родам в новом размере
Планируйте семейный досуг.
Как отметить День знаний в Самаре
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
В Тольятти активная гражданская позиция сотрудника банка спасла пенсионерку от мошенников

28 августа 2025 13:07
164
В Тольятти активная гражданская позиция сотрудника банка спасла пенсионерку от мошенников

В Тольятти успешно завершились мероприятия по предотвращению мошенничества в отношении 78-летней местной жительницы. Благодаря слаженной работе сотрудников уголовного розыска и бдительности работника одного из банков удалось уберечь сбережения пожилой женщины от действий телефонных аферистов, пытавшихся обманным путём завладеть её денежными средствами. По факту покушения на хищение у потерпевшей более 500 тысяч рублей в настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

За проявленный профессионализм в защите финансовых интересов граждан представители общественного совета при территориальном органе внутренних дел выразили искреннюю благодарность личному составу уголовного розыска. Особого упоминания удостоился работник банка Сергей Александрович, которому вручили благодарственное письмо за бдительность и предотвращение мошеннических действий в отношении пожилой клиентки.

«Успешная борьба с телефонными мошенниками возможна только при тесном взаимодействии полиции, банков и общества. Каждый предотвращённый случай — это спасённые деньги и душевное спокойствие пожилых людей», - отметил общественник.

Теги: Мошенники

В Самарской области мошенники обманули несовершеннолетнего на 70 тысяч рублей
28 августа 2025, 10:43
В Самарской области мошенники обманули несовершеннолетнего на 70 тысяч рублей
Под предлогом получения внутриигровой валюты мошенник научил его, что можно обменять через него немного наличных денег. Криминал
172
2,3 млн рублей отдал самарец мошенникам, испугавшись уголовной ответственности
27 августа 2025, 11:49
2,3 млн рублей отдал самарец мошенникам, испугавшись уголовной ответственности
Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых все деньги ему велели перевести на указанный счет. Криминал
288
У сызранки мошенники похитили полмиллиона
26 августа 2025, 12:48
У сызранки мошенники похитили полмиллиона
Установлено, что женщине с помощью мессенджера поступали звонки от неизвестного, который представился сотрудником Росфинмониторинга. Криминал
383
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
887
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
492
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:32
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
255
Самарская область подверглась атаке беспилотников
28 августа 2025  09:27
Самарская область подверглась атаке беспилотников
693
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
346
