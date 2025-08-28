В Тольятти активная гражданская позиция сотрудника банка спасла пенсионерку от мошенников

164

В Тольятти успешно завершились мероприятия по предотвращению мошенничества в отношении 78-летней местной жительницы. Благодаря слаженной работе сотрудников уголовного розыска и бдительности работника одного из банков удалось уберечь сбережения пожилой женщины от действий телефонных аферистов, пытавшихся обманным путём завладеть её денежными средствами. По факту покушения на хищение у потерпевшей более 500 тысяч рублей в настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

За проявленный профессионализм в защите финансовых интересов граждан представители общественного совета при территориальном органе внутренних дел выразили искреннюю благодарность личному составу уголовного розыска. Особого упоминания удостоился работник банка Сергей Александрович, которому вручили благодарственное письмо за бдительность и предотвращение мошеннических действий в отношении пожилой клиентки.

«Успешная борьба с телефонными мошенниками возможна только при тесном взаимодействии полиции, банков и общества. Каждый предотвращённый случай — это спасённые деньги и душевное спокойствие пожилых людей», - отметил общественник.