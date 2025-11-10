В Сызранском ЛО МВД России на транспорте прошло торжественное мероприятие

106

В честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в актовом зале Сызранского ЛО МВД России на транспорте прошло торжественное мероприятие.

На мероприятии присутствовали Сызранский транспортный прокурор старший советник юстиции Александр Кудряшов, Председатель Думы г.о.Сызрань Сергей Митко, первый заместитель Главы г.о.Сызрань Андрей Советкин, заместитель председателя Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Виктор Крупеня, члены Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте – Любовь Горина, Сергей Матросов, Ольга Карсунцева, Марина Питьева, председатель Совета ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник милиции в отставке Сергей Дектярев, личный состав и ветераны транспортной полиции.

Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником, поблагодарил личный состав за выполнение служебного долга.

Память погибших сотрудников и ветеранов почтили минутой молчания.

Затем присвоили первые и очередные специальные звания, наиболее отличившимся сотрудникам Сызранского линейного отдела были вручены ведомственные награды и благодарности.

Приглашенные гости также обратились к сотрудникам полиции со словами поздравлений и выразили благодарность за результативную работу по защите правопорядка и обеспечению безопасности граждан на объектах транспортной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте