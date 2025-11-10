Я нашел ошибку
Главные новости:
Волонтёрами форума стали жители 22 регионов Российской Федерации, а также представители 8 стран мира, проживающих в России, от 16 и до 78 лет.
В Самарской области подвели итоги волонтёрской программы форума «Россия – спортивная держава»
Гордостью жителей Марьевки по праву являются молодые спортсмены.
В Марьевке по инициативе участника «Школы героев» планируют возвести крытый спортивный объект
В честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте прошло торжественное мероприятие
Также в администрации Самары заместителем главы города назначен Александр Гусев.
Владимир Чванов назначен врио главы администрации Куйбышевского района Самары
Обратиться за финансовой поддержкой предприниматели могут в любой из центров «Мой бизнес», а также в Гарантийный фонд Самарской области.
Более 360 миллионов рублей привлекли региональные МСП в сфере научно-технической деятельности
Все проекты разработаны студентами 23 организаций среднего профессионального образования Самарской области.
Самарские студенты представят более 50 инновационных разработок на выставке #ДВИЖ_ИН_САМ
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
Директор самарского лицея «Престиж» Алексей Атапин.
Просветитель из Самарской области вошел в шорт-лист Знание.Премия – 2025
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.23
-0.15
EUR 93.84
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Сызранском ЛО МВД России на транспорте прошло торжественное мероприятие

10 ноября 2025 16:57
106
В честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

В честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в актовом зале Сызранского ЛО МВД России на транспорте прошло торжественное мероприятие.

На мероприятии присутствовали Сызранский транспортный прокурор старший советник юстиции Александр Кудряшов, Председатель Думы г.о.Сызрань Сергей Митко, первый заместитель Главы г.о.Сызрань Андрей Советкин, заместитель председателя Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Виктор Крупеня, члены Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте – Любовь Горина, Сергей Матросов, Ольга Карсунцева, Марина Питьева, председатель Совета ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник милиции в отставке Сергей Дектярев, личный состав и ветераны транспортной полиции. 

Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником, поблагодарил личный состав за выполнение служебного долга.

Память  погибших сотрудников и ветеранов почтили минутой молчания.

Затем присвоили первые и очередные специальные звания, наиболее отличившимся сотрудникам Сызранского линейного отдела были вручены ведомственные награды и  благодарности. 

Приглашенные гости также обратились к сотрудникам полиции со словами поздравлений и выразили благодарность за результативную работу по защите правопорядка и обеспечению безопасности граждан на объектах транспортной инфраструктуры.

 

 

Фото:  пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
C 7 по 16 ноября ансамбль выступит в городах Поволжья – Казани, Ульяновске, Саранске, Пензе, Сызрани, Тольятти, Самаре.
04 ноября 2025, 22:26
В Самаре выступит Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка»
C 7 по 16 ноября ансамбль выступит в городах Поволжья – Казани, Ульяновске, Саранске, Пензе, Сызрани, Тольятти, Самаре. Культура
1119
Водитель получил телесные повреждения.
02 ноября 2025, 14:20
В Сызрани Lada Kalina после наезда на железобетонный блок рухнула в котлован  
Водитель получил телесные повреждения. Происшествия
1031
В отношении задержанного сызранца возбуждено уголовное дело.
02 ноября 2025, 10:12
В Сызрани сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину с пакетом марихуаны
В отношении задержанного сызранца возбуждено уголовное дело. Происшествия
848
В центре внимания
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
10 ноября 2025  16:09
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
202
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
10 ноября 2025  13:42
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
162
В Самаре временно изменился маршрут автобуса №21
10 ноября 2025  13:12
В Самаре временно изменился маршрут автобуса №21
185
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль
10 ноября 2025  12:27
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
198
Самара не вошла в расписание поезда Деда Мороза из Великого Устюга
10 ноября 2025  11:11
Самара не вошла в расписание поезда Деда Мороза из Великого Устюга
417
Весь список