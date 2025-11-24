Я нашел ошибку
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
Оба водителя и мужчина‑пассажир госпитализированы. На месте аварии работали спасатели.
На автодороге «Дубовый Умет – Сухая Вязовка – Рассвет» столкнулись два автомобиля
В Самаре без существенных осадков.  Температура воздуха ночью до +6°С, днем потеплеет до +8°С.
25 ноября в регионе небольшой дождь, до +9°С
24 ноября в Красноярске на стадионе «Платинум Арена» прошел матч ВХЛ.
Хоккеисты ЦСК ВВС одержали победу над «Соколом» со счетом 2:3
Наша команда выиграла все матчи на турнире с более чем двукратным преимуществом и завоевала путевку в полуфинал первенства России.
Команда девушек до 16 лет из Самарской области - победитель первенства ПФО по баскетболу 
Он подвел промежуточные итоги года, поделился результатами и планами по обновлению объектов коммунальной инфраструктуры, дорог и рассказал о подготовке к новогодним праздникам.
Глава Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин провел «прямую линию» с жителями
Он ознакомился с ремесленными и художественными мастерскими, где создают свои работы резиденты кластера, и обсудил с ними варианты сотрудничества.
Иван Носков встретился с резидентами креативного кластера «Дом 77»
Иван Носков: «В преддверии 450-летия города нацпроект «Туризм и гостеприимство» для Самары – один из ключевых».
В Самаре подвели промежуточные итоги национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте председатель Совета ветеранов награжден знаком отличия 

24 ноября 2025 18:37
180
В настоящее время Сергей Анатольевич ведет активную деятельность, сосредоточенную на патриотическом воспитании молодежи и подготовке кадров для правоохранительных органов.

По представлению начальника Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковника полиции Рамиля Байгулова председатель Совета ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник милиции в отставке Сергей Дектярев награжден знаком отличия Главы г.о. Сызрань «За заслуги перед городом II степени».
В соответствии с Положением «О знаке отличия Главы г.о. Сызрань «За заслуги перед городом»», утвержденным Решением Думы г.о. Сызрань от 05.11.2025 г., данная награда вручается за отличие при исполнении служебных обязанностей в период службы в органах внутренних дел Российской Федерации, за отвагу и мужество при выполнении служебно-боевых задач, за военно-патриотическое воспитание и воспитание духовно-нравственных ценностей у молодежи, освещение престижа профессии сотрудника правоохранительных органов РФ на транспорте, в деле чествования и восстановление исторической памяти о ветеранах ОВД РФ. 
В настоящее время Сергей Анатольевич ведет активную деятельность, сосредоточенную на патриотическом воспитании молодежи и подготовке кадров для правоохранительных органов. Также он организует «уроки мужества» в образовательных учреждениях, освещает в средствах массовой информации жизнь ветеранов ВОв, сотрудников ОВД на транспорте и занимает пост ответственного секретаря Совета отцов г. Сызрани.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

99 детей-сирот Сызрани получили квартиры в 2025 году.
21 ноября 2025, 17:47
Сегодня ещё трое молодых людей получили ключи от собственных квартир в Сызрани
99 детей-сирот Сызрани получили квартиры в 2025 году. Общество
794
Специалист воспользовалась программой поддержки медицинских кадров и получила единовременную выплату.
21 ноября 2025, 15:28
К коллективу Сызранской больницы присоединилась врач-терапевт Мария Румянцева
Специалист воспользовалась программой поддержки медицинских кадров и получила единовременную выплату. Здравоохранение
907
На сцене Драматического театра им. А.Н. Толстого состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею.
20 ноября 2025, 20:19
Сызранский медико-гуманитарный колледж отмечает 95-летие
На сцене Драматического театра им. А.Н. Толстого состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею. Общество
1521
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
97
В ходе встречи молодые ученые поделились с губернатором своими исследованиями, проектами, целями участия в конгрессе, а также выступили с предложениями.
24 ноября 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками V Конгресса молодых ученых
185
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
24 ноября 2025  14:04
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
429
В следующем матче
23 ноября 2025  16:13
"Крылья Советов" дома обыграли "Ростов" - 2:0
1279
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
23 ноября 2025  11:38
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
2018
Весь список