В Сызранском ЛО МВД России на транспорте председатель Совета ветеранов награжден знаком отличия 

По представлению начальника Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковника полиции Рамиля Байгулова председатель Совета ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник милиции в отставке Сергей Дектярев награжден знаком отличия Главы г.о. Сызрань «За заслуги перед городом II степени».

В соответствии с Положением «О знаке отличия Главы г.о. Сызрань «За заслуги перед городом»», утвержденным Решением Думы г.о. Сызрань от 05.11.2025 г., данная награда вручается за отличие при исполнении служебных обязанностей в период службы в органах внутренних дел Российской Федерации, за отвагу и мужество при выполнении служебно-боевых задач, за военно-патриотическое воспитание и воспитание духовно-нравственных ценностей у молодежи, освещение престижа профессии сотрудника правоохранительных органов РФ на транспорте, в деле чествования и восстановление исторической памяти о ветеранах ОВД РФ.

В настоящее время Сергей Анатольевич ведет активную деятельность, сосредоточенную на патриотическом воспитании молодежи и подготовке кадров для правоохранительных органов. Также он организует «уроки мужества» в образовательных учреждениях, освещает в средствах массовой информации жизнь ветеранов ВОв, сотрудников ОВД на транспорте и занимает пост ответственного секретаря Совета отцов г. Сызрани.

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте