В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 3 месяца 2025 года

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В мероприятии приняли участие начальник Управления по работе с личным составом УТ МВД России по ПФО полковник полиции Чугунов Андрей Алексеевич, исполняющий обязанности Сызранского транспортного прокурора советник юстиции Марданшин Денис Фаизович, председатель Думы г.о.Сызрань Митко Сергей Викторович, Первый заместитель Главы г.о.Сызрань Советкин Андрей Николаевич, председатель Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Шиляева Ольга Николаевна, председатель Совета ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте Дектярев Сергей Анатольевич, кадеты волонтерской роты «Боевое Братство» военно-патриотического клуба «Наследники Победы», личный состав линейного отдела.

В 1 квартале 2025 года в Сызранском ЛО зарегистрировано 573 заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях.

По итогам рассмотрения 148 заявлений (сообщений) о преступлениях возбуждено 30 уголовных дел. Из числа возбужденных уголовных дел 66,7% относятся к категории небольшой тяжести, 13,3% - к преступлениям средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие – по 10% каждого вида.

В сфере незаконного оборота наркотиков увеличилось количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. По итогам отчетного периода возбуждено 17 уголовных дел по данному направлению деятельности, изъято более 1,5 кг наркотиков.

Наблюдается снижение преступлений, связанных с кражами чужого имущества, на 23,7%. В пассажирских поездах дальнего следования и пригородного сообщения краж не зарегистрированы. На объектах транспортного комплекса сотрудниками выявлено 805 административных правонарушений, 317 из которых в сфере нарушения антиалкогольного законодательства.

Наложено штрафов на сумму более 280 тысяч рублей, из них взыскано 253 тысяч.

В ходе мероприятия начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Байгулов Рамиль Мягадянович поздравил приглашенных ветеранов и председателя Совета ветеранов линейного отдела Дектярева Сергея Анатольевича, поблагодарил за активную жизненную позицию и неоценимую помощь в воспитании патриотизма у подрастающего поколения.

В завершение мероприятия ветераны были отмечены наградами, ряду сотрудников Сызранского линейного отдела присвоены очередные звания, вручены благодарности начальника, почетные грамоты УТ МВД России по ПФО и нагрудные знаки МВД России.

Фото: Пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте