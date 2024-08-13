В Сызранской школе прошли пожарно-тактические учения 

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По тактическому замыслу учений, в результате замыкания электропроводки произошло загорание в учительской на первом этаже школы. Возникло сильное задымление на первом и втором этажах, создалась угроза распространения огня на соседние помещения, а также на второй этаж. Все люди из здания эвакуированы.

Площадь условного пожара составила 47,9 квадратных метров.

В ходе учений администрацией школы было отработана эвакуация детей и работников. Все цели, стоявшие перед подразделениями пожарной охраны МЧС России, были достигнуты, основные задачи успешно выполнены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО