В Сызрани транспортные полицейские вместе с Советом ветеранов и волонтерами приняли участие в Диктанте Победы

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В преддверии празднования 80-летия Великой Победы сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте приняли участие в ежегодной акции «Диктант Победы».

Данная акция проводится с 2006 года в целях сохранения исторического и культурного наследия России, содействия патриотическому воспитанию молодежи, противодействия попыткам фальсификации истории, социальной поддержке участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

В патриотическом мероприятиитакже поучаствовали председатель Совета ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспортеполковник милиции в отставке Сергей Анатольевич Дектярев и кадеты волонтерской роты «Боевое Братство» военно-патриотического клуба «Наследники Победы».

Фото: пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте