В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»

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4 июня в Струковском саду пройдет XXVII фестиваль журналистики «Пресса-2022». Он будет посвящен Году культурного наследия народов России. Организаторами выступят областная организация Союза журналистов и администрация Самары.

В мероприятии примет участие более 30 средств массовой информации города и области. Это газеты, журналы, телерадиокомпании, сетевые издания, в том числе ведомственные, студенческие и национальные. Всего будет представлено порядка 25 площадок, каждая из которых планирует привлекать посетителей особой программой. Гостей ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, фотовыставки, розыгрыши призов, полевая кухня, благотворительные акции и многое другое.

Площадки будут работать с 10:00 до 15:00. Официальное открытие фестиваля состоится в 11:00 на главной сцене.

«Самарская газета» тоже приглашает читателей на праздник. Наша площадка расположится в беседке у лестницы, ведущей с улицы Максима Горького, и начнет работу в 10:00. В программе — хореографические и вокальные номера, художественные мастер-классы и подарки. Кроме того, для гостей фестиваля организуют две фотозоны — «Изба» и «Русская деревня».

Партнер мероприятия — департамент образования администрации городского округа Самара. В концерте принимают участие творческие коллективы подведомственных ему учреждений дополнительного образования.

Гости фестиваля смогут оформить подписку на «Самарскую газету», в том числе и бесплатную. Право на нее имеют ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы, а также инвалиды. Для оформления нужно предъявить паспорт и документ, подтверждающий принадлежность к одной из указанных категорий.

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