в стенах самарской Третьяковки наградили героев проекта «Крепкая семья»

Накануне Дня знаний в самарской Третьяковке устроили праздник для воспитанников детских центров. Мероприятие началось с выставки творческих работ детей и презентации деятельности партпроекта в регионе. В торжественной обстановке прошла церемония награждения педагогов, тренеров и благотворителей, чья ежедневная работа помогает раскрыть таланты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

С приветственными словами к собравшимся обратились сенатор РФ, координатор партпроекта «Крепкая семья» в Самарской области Марина Сидухина. председатель общественного совета проекта Сергей Лукин, ректор Самарского социально-педагогического университета Светлана Бакулина и другие почётные гости.

Благодарственным письмом Секретаря Самарского регионального отделения Партии за высокий профессионализм, активную гражданскую позицию и личный вклад в реализацию федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области отмечены директор Комплексного центра социального обслуживания «Ровесник» Наталья Аракчеева, директор Центра помощи детям «Иволга» Анжелика Миронова, директор Центра помощи детям имени Б.П. Фролова Галина Миронова, тренер по греко-римской борьбе Александр Аркадьев, тренер по футболу Михаил Вольнов, тренер по шашкам Вадим Дашков, педагог по гитаре Светлана Осьмачко, педагог по вокалу Диана Феоктистова, директор дорожно-строительной компании «Дориндустрия» Николай Демидов и ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина.

Исполнительный директор Благотворительного фонда им. Д.Козлова Дмитрий Квашин отметил: «Быть ребёнком — это всегда непросто, а в сложных жизненных обстоятельствах — особенно. Наша общая задача — окружить этих ребят вниманием, дать им почувствовать поддержку и показать, что они не одни».

Директор компании «Дориндустрия», партнёр проекта Николай Демидов получил благодарность за поддержку инициативы: «Для меня эта благодарность — не просто красивая бумага. Это важный сигнал, признание того, что наша общая работа по поддержке семей и детей действительно нужна, что она создаёт ту самую прочную основу, на которой строятся счастливые детские улыбки и родительское спокойствие. Особенно символично получать такую награду накануне праздника, который символизирует старт к новым знаниям и достижениям. Это придаёт ещё больше сил и мотивации для дальнейшей деятельности!».

Генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития», член общественного совета партпроекта «Крепкая семья» Максим Кануев подчеркнул: «Благотворительность — это не просто разовая помощь. Это, в первую очередь, ответственность. Ответственность за тех, кто рядом, готовность поддержать и проявить доброту. Именно такие проекты, как «Крепкая семья», создают ту самую социальную ткань, которая объединяет общество».

Завершился праздник ярким концертом, где воспитанники центров «Ровесник», «Иволга» и имени Фролова продемонстрировали свои вокальные таланты, а в завершение все вместе с наставниками проекта и гостями исполнили легендарную «Катюшу» — песню, которая объединила зал.

Ещё одним приятным сюрпризом для ребят и гостей праздника стала экскурсия по экспозиции Самарского филиала Третьяковской галереи.

Напомним, партпроект «Крепкая семья» направлен на сохранение традиционных семейных ценностей и создание условий для гармоничного развития каждого ребёнка, а поддержка семей с детьми — одно из важнейших направлений народной программы «Единой России».