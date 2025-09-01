Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти ГАЗель сбила пешехода
В Тольятти ГАЗель сбила пешехода
Задержанный на обходе Тольятти с 8 кг наркотиков житель Калуги осужден на 9,5 лет
Задержанный на обходе Тольятти с 8 кг наркотиков житель Калуги осужден на 9,5 лет
Над Самарской областью и Оренбуржьем сбиты шесть беспилотников
Над Самарской областью и Оренбуржьем сбиты шесть беспилотников
В ДТП в Сызрани пострадали мужчина и две женщины
В ДТП в Сызрани пострадали мужчина и две женщины
Эксперт дал советы по проверке авто после летнего сезона
Эксперт дал советы по проверке авто после летнего сезона
Летом россияне на треть чаще стали интересоваться подработкой в общепите
Летом россияне на треть чаще стали интересоваться подработкой в общепите
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Эксперт предупредил об опасности сна с телефоном
Эксперт предупредил об опасности сна с телефоном
Мероприятия
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Образование Культура Здравоохранение

В стенах самарской Третьяковки наградили героев проекта «Крепкая семья»

1 сентября 2025 12:05
111
в стенах самарской Третьяковки наградили героев проекта «Крепкая семья»
Праздник, организованный в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», объединил воспитанников детских социальных центров, их наставников, педагогов, социально ответственный бизнес и общественников
 

Накануне Дня знаний в самарской Третьяковке устроили праздник для воспитанников детских центров. Мероприятие началось с выставки творческих работ детей и презентации деятельности партпроекта в регионе. В торжественной обстановке прошла церемония награждения педагогов, тренеров и благотворителей, чья ежедневная работа помогает раскрыть таланты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

С приветственными словами к собравшимся обратились  сенатор РФ, координатор партпроекта «Крепкая семья» в Самарской области Марина Сидухина. председатель общественного совета проекта  Сергей Лукин, ректор Самарского социально-педагогического университета Светлана Бакулина и другие почётные гости.

Благодарственным письмом Секретаря Самарского регионального отделения Партии за высокий профессионализм, активную гражданскую позицию и личный вклад в реализацию федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области отмечены директор Комплексного центра социального обслуживания «Ровесник» Наталья Аракчеева, директор Центра помощи детям «Иволга» Анжелика Миронова, директор Центра помощи детям имени Б.П. Фролова Галина Миронова, тренер по греко-римской борьбе Александр Аркадьев, тренер по футболу Михаил Вольнов, тренер по шашкам Вадим Дашков, педагог по гитаре Светлана Осьмачко, педагог по вокалу Диана Феоктистова, директор дорожно-строительной компании «Дориндустрия» Николай Демидов и ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина.

Исполнительный директор Благотворительного фонда им. Д.Козлова Дмитрий Квашин отметил: «Быть ребёнком — это всегда непросто, а в сложных жизненных обстоятельствах — особенно. Наша общая задача — окружить этих ребят вниманием, дать им почувствовать поддержку и показать, что они не одни».

Директор компании «Дориндустрия», партнёр проекта Николай Демидов  получил благодарность за поддержку инициативы: «Для меня эта благодарность — не просто красивая бумага. Это важный сигнал, признание того, что наша общая работа по поддержке семей и детей действительно нужна, что она создаёт ту самую прочную основу, на которой строятся счастливые детские улыбки и родительское спокойствие. Особенно символично получать такую награду накануне праздника, который символизирует старт к новым знаниям и достижениям. Это придаёт ещё больше сил и мотивации для дальнейшей деятельности!».

Генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития», член общественного совета партпроекта «Крепкая семья» Максим Кануев подчеркнул: «Благотворительность — это не просто разовая помощь. Это, в первую очередь, ответственность. Ответственность за тех, кто рядом, готовность поддержать и проявить доброту. Именно такие проекты, как «Крепкая семья», создают ту самую социальную ткань, которая объединяет общество».

Завершился праздник ярким концертом, где воспитанники центров «Ровесник», «Иволга» и имени Фролова продемонстрировали свои вокальные таланты, а в завершение все вместе с наставниками проекта и гостями исполнили легендарную «Катюшу» — песню, которая объединила зал.

Ещё одним приятным сюрпризом для ребят и гостей праздника стала  экскурсия по экспозиции Самарского филиала Третьяковской галереи.

Напомним, партпроект «Крепкая семья» направлен на сохранение традиционных семейных ценностей и создание условий для гармоничного развития каждого ребёнка, а поддержка семей с детьми — одно из важнейших направлений народной программы «Единой России».

Новости по теме
Акция «Собери ребёнка в школу» проходит по всей стране.
29 августа 2025, 19:29
«Единая Россия» дарит радость: к 1 сентября сотни самарских семей получили помощь в школьных сборах
Акция «Собери ребёнка в школу» проходит по всей стране. Политика
722
На Центральном городском кладбище в Самаре активисты партпроекта «Историческая память» почтили память героев-земляков.
29 августа 2025, 18:35
«Герои последнего боя»: в преддверии Дня Победы над милитаристской Японией в Самаре  провели памятную акцию 
На Центральном городском кладбище в Самаре активисты партпроекта «Историческая память» почтили память героев-земляков. Политика
696
С 2022 года по всей стране капитально отремонтированы 5602 зданий школ.
29 августа 2025, 16:25
«Единая Россия» и Минпросвещения подвели промежуточные итоги программы модернизации образовательной инфраструктуры в регионах
С 2022 года по всей стране капитально отремонтированы 5602 зданий школ. Политика
595
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
186
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
178
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
212
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
1 сентября 2025  09:27
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
203
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
31 августа 2025  11:55
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
574
