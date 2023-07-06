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Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Советском районе Самары объединят два детских сада

6 июля 2023 12:55
189
В Советском районе Самары объединят два детских сада

Мэрия Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым два детских сада в Советском районе будут объединены в один.

Реорганизовать планируют два детских сада комбинированного вида - №240 (Балхашский проезд, 4) и №133 (Балхашский проезд, 4а).

"Реорганизовать путем присоединения детского сада №133 к детскому саду №240", - отмечается в документе, подписанном главой города Еленой Лапушкиной.

Объединенный сад будет функционировать под номером 240. К нему перейдут права и обязанности присоединенного учреждения, пишет Волга Ньюс.

В качестве причины реорганизации власти отмечают "ведение однородной деятельности двумя и более муниципальными учреждениями Самары в отсутствие экономической целесообразности ведения такой деятельности".

Теги: Акценты

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