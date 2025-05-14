В СОУНБ расскажут об авиационной промышленности Куйбышева в годы войны

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15 мая в 12:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на творческую встречу с представителями АО «Авиакор – авиационный завод». Самарцы смогут узнать, какой вклад внесли рабочие и инженеры эвакуированных авиационных предприятий Куйбышева в победу над нацизмом.

В роли лектора выступит Александр Чиков – заведующий музеем АО «Авиакор – авиационный завод». Он расскажет собравшимся о «куйбышевском» периоде истории авиационного завода № 18 имени К.Е. Ворошилова – с конца 1941 года, когда производство вместе с его сотрудниками было эвакуировано из Воронежа. За годы войны предприятие выпустило более 36 тысяч самолетов, и в том числе – свыше 26 тысяч Ил-2. Знаменитый штурмовик стал с тех пор настоящим символом трудового подвига запасной столицы, а куйбышевские цеха завода № 18, объединённые с заводом № 295, послужили базой для основания крупного предприятия, ныне известного как «Авиакор – авиационный завод».

Творческая встреча пройдёт в рамках проекта «Куйбышев – тыловой арсенал Победы», который проводится в областной научной библиотеке в преддверии празднования 80-летия Победы. О новых событиях научно-технической и краеведческой направленности можно будет узнать в сообществе СОУНБ «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

15 мая в 12:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

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Фото: пресс-служба СОУНБ