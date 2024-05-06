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В состоянии опьянения в Самарской области за три дня водили машину 62 водителя

6 мая 2024 17:55
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В состоянии опьянения в Самарской области за три дня водили машину 62 водителя

В ходе рейдовых мероприятий с 03 по 05 мая 2024 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1200 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 62 водителя. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений.
За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечен 161 водителель. Несмотря на выписанное требование, пять водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельца составлен административный материал, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлены 33 нарушителя правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.
Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 55 правонарушений со стороны пешеходов и 43 со стороны водителей.
От пристального внимания полицейских не ускользнули и иные правонарушения, так, 174 водителя проигнорировали использование ремней безопасности. В ходе проведения рейдов было выявлено 15 нарушений правил дорожного движения мотоциклистами.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Теги: БДД

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