В СО в период праздничных дней обеспечивать безопасность будут свыше 8,2 тысяч специалистов РСЧС

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С 11 по 15 июня силы и средства МЧС России будут переведены в повышенную готовность.

В Самарской области в период праздничных дней будут обеспечивать безопасность свыше 8,2 тыс. специалистов РСЧС с привлечением 1692 единиц техники.

МЧС России призывает граждан к соблюдению мер безопасности. В праздничные и выходные дни пожарная безопасность приобретает особую актуальность. При этом необходимо соблюдать ограничения, связанные с использованием открытого огня, а также правила безопасности при обращении с электроприборами. Их исправность и соблюдение правил эксплуатации – залог безопасности.

Ведомство рекомендует гражданам проявить повышенную ответственность в вопросах детской безопасности: не оставляйте детей без присмотра, контролируйте их времяпрепровождение, побеседуйте с ребенком о правилах поведения в сложных ситуациях. Основные рекомендации по безопасности можно найти на официальном интернет-портале МЧС России в рубрике «Безопасность граждан».

В случае происшествия или чрезвычайной ситуации, а также если нужна помощь вам или окружающим, необходимо сообщить по телефону «01» или «101».

Фото: пресс-служба облМЧС