В школе Красноглинского района открыли мемориальную доску участнику СВО

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19 января прошла торжественная линейка в школе №118 Красноглинского района Самары, посвященная открытию мемориальной доски памяти Андрея Гарина, погибшего в ходе СВО.



Андрей Гарин, воспитывался бабушкой и дедушкой. В 2008 году пошел в первый класс Школы №118. Андрей учился хорошо, отличался своей отзывчивостью, дисциплинированностью, щедростью. Он принимал активное участие в жизни школы и класса. Любил спорт, занимался беговыми лыжами, неоднократно становился победителем района в лыжных гонках и легкоатлетических кроссах.



В январе 2022 года Андрей подал документы на контрактную службу. Первое ранение было получено Андреем в мае 2022 года при атаке противника. Долгое время реабилитировался. За достойное несение службы награжден медалью Суворова.



Через 8 месяцев после реабилитации Андрей вновь отправился в зону боевых действий. Он был тяжело ранен и эвакуирован с поля боя в военный госпиталь, где скончался 22 октября 2023 года.

За отвагу и личное мужество, которые были проявлены при защите Отечества и государственных интересов РФ в боевых действиях, гвардии ефрейтор - Гарин Андрей Юрьевич награжден орденом мужества (посмертно), сообщает пресс-служба администрации Красноглинского района Самары.

Фото: пресс-служба администрации Красноглинского района Самары