В Шигонском районе на пожаре погиб человек

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17 ноября в 12:36 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в поселке Ульяновский. По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит дом на площади 70 квадратных метров. На тушение огня незамедлительно были поданы 3 ствола «Б» и сформировано звено газодымозащитной службы. Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 13:17 зафиксирована локализация пожара, ликвидация открытого горения объявлена в 13:22, а ликвидация последствий пожара - в 16:50. К сожалению, в результате пожара погиб человек.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"