В Шенталинском районе обсудили вопросы детской безопасности в период летних каникул

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В школе №1 села Шентала состоялись общешкольные родительские собрания на тему «Безопасное лето».

На мероприятии обсуждались совместные действия образовательного учреждения, родителей и всех заинтересованных сторон в области профилактики для сохранения жизни и здоровья детей, особенно в период летних каникул.

На собрании были рассмотрены вопросы предотвращения травм, профилактики безопасности дорожного движения и пожарной безопасности.

Все участники собрания призвали родителей усилить внимание и ответственность за безопасностью детей, принять все необходимые меры для предотвращения травмирования и гибели детей от внешних факторов.

Летние каникулы — это время для укрепления здоровья, закалки и восстановления сил после учебного года. Поэтому важно обеспечить безопасность детей во время каникул и сделать их отдых интересным и познавательным, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО