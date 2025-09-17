Я нашел ошибку
Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам
Дорожные службы Самары ведут строительство полосы разгона при повороте с улицы Академика Тихомирова на улицу Народную, ее длина составит 20 метров.
В Самаре приступили к реализации комплекса мероприятий по улучшению транспортного сообщения в Куйбышевском районе
Под управлением художественного руководителя и главного дирижёра – народного артиста СССР Владимира Спивакова.
 25-го сентября в Самарской филармонии выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
Автотранспортное средство со смазочными материалами остановила мобильная группа на выезде в Республику Казахстан.
Самарские таможенники передали военным смазочные масла на сумму около 400 тыс. рублей
Министерство промышленности и торговли Самарской области организовало бизнес-миссию в новые территории России и Крым.
Наш регион укрепляет экономические связи с новыми территориями и Крымом
Сегодня «РКС-Самара» предоставили активным жителям города и представителям власти уникальную возможность увидеть историческую систему, которая до сих пор исправно работает.
17 сентября – день рождения самарской канализации
Андрис Марисович рассказал о своем детстве, об учебе в хореографическом училище, о годах работы в Большом и Мариинском театрах, о победах на международных конкурсах, о своих любимых партиях, о педагогах и конечно поделился секретами своего успеха.
В Самарском хореографическом училище состоялась встреча студентов с народным артистом России Андрисом Лиепа
В 2025 году тема дня: "Безопасная помощь каждому новорожденному и каждому ребенку".
Андрей Орлов рассказал о медицинском сопровождении юных жителей региона с самого рождения
В селе Боровка Сергиевского района возведен модульный фельдшерско-акушерский пункт

17 сентября 2025 15:39
105
После подключения электричества и прохождения процедуры лицензирования ФАП встретит первых пациентов.

В селе Боровка Сергиевского района возведен модульный фельдшерско-акушерский пункт. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

На сегодняшний день завершены внутренние отделочные работы, установлена навигация. После подключения электричества и прохождения процедуры лицензирования ФАП встретит первых пациентов. Ранее около 180 жителей села получали медицинскую помощь в приспособленном помещении здания сельского клуба.

«Теперь местные жители будут наблюдаться, получать первичную и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические мероприятия в современных условиях. Создание чистых и хорошо освещённых помещений важно для комфортной работы персонала и пребывания пациентов. Кроме того, фельдшерско-акушерский пункт будет оснащен новым оборудованием», - отметил и. о. главного врача Сергиевской центральной районной больницы Дмитрий Агафонов.

Кроме того, в текущем году проведен капитальный ремонт в подразделениях сел Липовка, Черновка,Красносельское Сергиевского района. Завершаются ремонтные работы поликлинического отделения в пгт. Суходол. Напомним, в прошлом году на базе больницы был открыт центр амбулаторной онкологической помощи. В этом подразделении помощь получают жители как Сергиевского района, так и близлежащих территорий.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В текущем году будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офисов врачей общей практики, врачебные амбулатории.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

В центре внимания
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
239
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
199
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
369
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
345
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
439
