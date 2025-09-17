105

В селе Боровка Сергиевского района возведен модульный фельдшерско-акушерский пункт. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

На сегодняшний день завершены внутренние отделочные работы, установлена навигация. После подключения электричества и прохождения процедуры лицензирования ФАП встретит первых пациентов. Ранее около 180 жителей села получали медицинскую помощь в приспособленном помещении здания сельского клуба.

«Теперь местные жители будут наблюдаться, получать первичную и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические мероприятия в современных условиях. Создание чистых и хорошо освещённых помещений важно для комфортной работы персонала и пребывания пациентов. Кроме того, фельдшерско-акушерский пункт будет оснащен новым оборудованием», - отметил и. о. главного врача Сергиевской центральной районной больницы Дмитрий Агафонов.

Кроме того, в текущем году проведен капитальный ремонт в подразделениях сел Липовка, Черновка,Красносельское Сергиевского района. Завершаются ремонтные работы поликлинического отделения в пгт. Суходол. Напомним, в прошлом году на базе больницы был открыт центр амбулаторной онкологической помощи. В этом подразделении помощь получают жители как Сергиевского района, так и близлежащих территорий.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В текущем году будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офисов врачей общей практики, врачебные амбулатории.

Фото: минздрав СО