В Санкт-Петербурге планируют построить второй по высоте небоскреб в мире

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«Газпром» решил построить новый небоскреб в Санкт-Петербурге — «Лахта Центр 2». Его высота составит 703 м, что сделает его вторым по высоте в мире, сообщила компания в своем Telegram-канале, передает РБК.



«Проект предполагает создание вертикальной городской среды в форме спиральной башни высотой 703 м, что символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее. Элегантный шпиль станет еще одним акцентом в панораме, сформированной доминантами различных эпох и движущих сил в развитии города. Символически эта башня дополнит башню «Лахта Центра» как еще один высочайший образец экоустойчивой высотной архитектуры», — сказал Тони Кеттл, архитектор проекта.



Самое высокое здание мира сейчас — 828-метровая башня «Бурдж-Халифа» в Дубае. На втором месте — 632-метровая Шанхайская башня, завершенная в 2015 году.



С 2012 года «Газпром» строит в Приморском районе Санкт-Петербурга небоскреб «Лахта Центр» высотой более 460 м. Стройка, начавшаяся еще в 2012 году, до конца не завершена, хотя само здание достроено — внутри по-прежнему продолжаются отделочные работы.

Заместитель председателя Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга Михаил Мильчик сказал РБК, что негативно относится к представленному «Газпромом» проекту. «Мое отношение резко отрицательное, потому что сегодня «Лахта Центр» вторгается в охраняемые и самые ценные панорамы Петербурга. В ряде случаев он воспринимается с вида с Дворцовой набережной рядом со шпилем Петропавловской крепости, который 122 метра. Если [новое сооружение] построят недалеко от «Лахта Центра», то можно точно сказать, что он будет вторгаться в эти панорамы и этот горизонт таким образом нарушать, потому что будет вводить новый масштаб», — говорит он.

Фото: Газпром

