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В Самарскую область прибыли ещё 322 вынужденных переселенца.

27 марта 2022 11:16
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В Самарскую область прибыло ещё 322 вынужденных переселенца.

27 марта в Самарскую область на железнодорожный вокзал в Тольятти прибыл второй спецпоезд. 322 вынужденных переселенца, в том числе 74 ребенка, на перроне встречали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководители ответственных ведомств, сотрудники социальных служб, врачи, волонтеры, МЧС.

Региональным оперативным штабом заранее были отработаны все вопросы организации встречи и размещения людей в ПВР. Еще до прибытия поезда были сформированы списки приезжающих, что позволило подготовиться к приему с учетом возраста, состояния здоровья, особых потребностей людей.

Перед отправкой автобусами в пункты временного размещения глава региона обратился к прибывшим со словами искренней поддержки.

«Мы постараемся сделать так, чтобы вы чувствовали себя комфортно, чувствовали себя здесь защищенными. У нас подготовлены все условия. Сегодня вы разместитесь, отдохнёте. И уже со следующей недели будем подробно обсуждать, какие есть потребности»,- подчеркнул Дмитрий Азаров и отметил, что часть переселенцев продолжит свой путь в другие регионы, к родственникам. - Тех, кто останется на самарской земле, вместе постараемся окружить заботой. Чтобы люди почувствовали наше гостеприимство, почувствовали, что мы не бросаем людей в беде. Это в характере всех россиян и, конечно же, в характере самарцев».

Дмитрий Азаров обратил внимание: все этапы подготовки к приезду людей были организованы заблаговременно.

«Мы уже отработали очень хорошую практику, когда отправляем соцработников на станции упреждения по пути следования состава. Поэтому у нас есть к моменту прибытия эшелона на территорию Самарской области полный список всех людей - сколько детей, кто нуждается в медицинской помощи. Сейчас в целом настроение у людей нормальное, соответствующее обстановке. Работают медики, работают психологи. И мы постараемся сделать так, чтобы люди почувствовали нашу заботу».

В этот раз большая часть прибывших будет размещена в оздоровительном лагере «Космос-2» (Красноярский район); порядка 120 человек – в санатории «Алые паруса» (Ставропольский район). В ПВР организовано полноценное горячее питание, медицинское обслуживание и информационное сопровождение. После отдыха они начнут получать необходимую помощь от социальных и миграционных служб, пройдут медицинское обследование, ПЦР-тестирование.

Для переселенцев подготовлены комфортные номера для проживания, будет обеспечен образовательный процесс и досуг детей и взрослых. В ПВР все прибывшие смогут оформить и получить единовременную социальную выплату в 10 тысяч рублей, а также будут обеспечены сотовой связью для общения с близкими, которые остались на родине.

Готовность помочь высказали многие жители Самарской области, общественные организации, учреждения, коллективы.

Напомним, для помощи всем прибывающим из Донбасса в Самарскую область, в том числе самостоятельно, работает «горячая линия» министерства социально-демографической и семейной политики региона: 

8 800 100 56 61.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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