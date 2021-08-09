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В самарском зоопарке отметят международный день ящериц

9 августа 2021 14:00
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В самарском зоопарке отметят международный день ящериц

Международный день ящериц - 13 августа 2021 г. с 13:00 до 14:00
Праздник посвящен одной из самых красивых групп рептилий - ящерицам. В мире существует более 7000 видов ящериц, от самого крупного - комодского варана, в длину достигающего 3 м, до самой маленькой - хамелеона Brookesia nana, в длину не превышающей 3 см.

Заведующий отделом "Акватеррариум" Балтушко Андрей расскажет посетителям о происхождении этих древних рептилий, физиологических особенностях и видовом разнообразии. Во время мероприятия можно будет понаблюдать за кормлением 5 видов ящериц, обитающих в зоопарке - зеленой игуаны, капского варана, леопардового геккона, шлемоносного василиска, синеязыкого сцинка.

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Фото: группа зоопарка ВК.

Теги: День ящериц зоопарк

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