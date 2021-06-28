В Самарском университете прошла стратегическая сессия «Пространственное развитие и создание комфортной городской среды»

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В среду, 23 июня в Точке кипения Самарского университета им. Королёва прошла стратегическая сессия «Пространственное развитие и создание комфортной городской среды» в рамках корректировки и актуализации Стратегии комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года.

Представители городской администрации, эксперты, ученые высказали предложения по актуализации блока документа «Пространство». Он включает такие направления, как транспорт, городская среда и градостроительство.

Стратегию комплексного развития города приняли в 2013 году. К процессу разработки были привлечены представители профессионального сообщества и жители города. Благодаря возможности горожан высказывать свои идеи и пожелания, обращать внимание на ключевые вопросы, утвержденная Стратегия оказалась успешной. Однако за прошедшие восемь лет на федеральном и региональном уровне принят целый ряд важнейших решений, в первую очередь, о реализации национальных проектов и достижении национальных целей. Стратегия не может существовать без привязки к общим национальным целям и проектам. Именно поэтому принято решение о ее корректировке и актуализации.

Основной площадкой для работы по корректировке Стратегии является Самарский университет.

«В вузе сформированы три группы из 35 человек, которые занимаются блоками: экономика, социальная сфера и пространственное развитие. Привлекаем к работе и другие структуры, университеты. Стратегическая сессия - мозговой штурм. Постараемся собрать прорывные идеи и интересные концепции», - отметил ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева Владимир Богатырев.

Заместитель руководителя городского Департамента транспорта Юрий Тапилин рассказал, что заранее предоставили рабочей группе муниципальную программу «Развитие городского пассажирского транспорта в Самаре» на 2021-2025 годы.

«Мы предложили учесть мероприятия программы в актуализации Стратегии, - пояснил Юрий Тапилин. - Например, это субсидирование перевозчиков, чтобы они работали с транспортными картами, обновление подвижного состава».

Представитель университета Андрей Чернов рассказал, что сейчас ученые находятся на этапе анализа нормативной базы и документов, определяющих пространственное развитие, опыта других городов, мира, основных тенденций.

Руководитель рабочей группы «Пространственное развитие» Ольга Орлова обратила внимание на ряд аспектов, которые могут иметь значение в корректировке Стратегии. Так, она предложила добавить в документ к показателям ввода квадратных метров жилья параметры, которые характеризуют его качество, наличие социальной инфраструктуры: парковочных мест, комфортных дворов, больниц, школ. Среди других важных аспектов - доступность улиц для людей с ограниченными возможностями здоровья, размещение креативных кластеров.

Рекомендации участников стратегической сессии в той или иной мере найдут отражение в Стратегии «Самара – 2025». На следующей неделе состоится обсуждение вопросов по направлению «Социальная сфера».