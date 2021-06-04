В Самарском регионе завершилась акция «Узнай о своих долгах»

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Узнали о возможности проверить себя на наличие задолженности с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» 3 580 жителей области.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает гражданам о возможности проверить наличие или отсутствие задолженности с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» https://r63.fssp.gov.ru/iss/ip. Сервис значительно упрощает жителям региона процедуру получения информации об имеющихся долгах по исполнительным производствам. Необходимо всего лишь внести свои данные или номер исполнительного производства. Если вы обнаружили себя в «Банке данных исполнительных производств», то там же можно выбрать функцию «оплатить» и погасить задолженность.

За время проведения акции «Узнай о своих долгах» с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» судебными приставами региона проверено свыше 3,5 тысяч граждан, выявлено свыше 900 должников по различным категориям исполнительных производств и взыскано свыше 3,4 миллиона рублей. Также более 560 человек установили на свои мобильные устройства приложение «ФССП», которое позволяет подписаться на рассылку уведомлений о возбуждении исполнительных производств.

Перед началом отпускного сезона Управление ФССП России по Самарской области напоминает, что задолженность свыше 30 тысяч рублей, а по ряду исполнительных производств, свыше 10 тысяч рублей, может стать причиной запрета на выезд за пределы страны. Прежде чем планировать отпуск — проверьте себя на наличие задолженности.