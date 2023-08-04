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В Самарском регионе продолжаются широкомасштабные рейды Госавтоинспекции

4 августа 2023 20:54
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В Самарском регионе продолжаются широкомасштабные рейды Госавтоинспекции

По всей Самарской области проходят профилактические мероприятия по выявлению нарушений водителями, эксплуатирующими транспортные средства (в том числе мототранспорт) с неисправными выхлопными системами, ремусами, выявление, пресечение других нарушений правил дорожного движения с их стороны, вызывающих недовольства жителей губернии. Так, только с 31 июля по 03 августа сотрудники Госавтоинспекции выявили 83 нарушения среди водителей мототранспорта. Кроме того, выявлено 2 единицы мототехники, чьи владельцы внесли изменения в конструкцию.

В предвыходные и выходные дни плотность нарядов ДПС увеличивается. В проведении мероприятия задействованы не только инспекторы Госавтоинспекции, но и руководящий состав.

В ходе мероприятий полицейские уделят внимание предупреждению и пресечению грубых правонарушений, являющихся причинами автоаварий. На особом контроле выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция предупреждает, что в целях безопасности водителям мототехникии и их пассажирам необходимо использовать мотошлемы, специальную защитную амуницию и соблюдать правила дорожного движения. Постоянно оценивать обстановку, особенно при обгоне и опережении, быть внимательным при проезде перекрёстков, не допускать резких манёвров. Очень важно быть заметным на дороге, для этого на транспортном средстве всегда должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни.

 

Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения.

Фото предоставлено ГИБДД Самарской области.

Теги: БДД

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