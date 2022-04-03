В Самарском госпитале «Волжские казаки» дали концерт для участников спецоперации на Украине 

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В Самарском военном госпитале ансамбль народной песни и пляски «Волжские казаки» выступил с концертной программой для военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) принимавших участие в специальной операции на Украине.

Солисты творческого коллектива исполнили музыкальные композиции, среди которых «Казаки в Берлине» «Эх, да мы казаки» и «Пой, моя гармонь». Изюминкой выступления стало исполнение вокалистами ансамбля песни «Донбасс за нами и с нами бог» написанной жителями Донецка - поэтом Владимиром Скобцовым и композитором Михаилом Хохловым, в честь борьбы за независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее ансамбль «Волжские казаки» Дома офицеров Самарского гарнизона проехал свыше 2,5 тысяч километров и провел концерт в пункте тылового обеспечения для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

Фото: пресс-служба ЦВО