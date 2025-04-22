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В самарском Доме журналистов 23 апреля откроется фотовыставка «Дорогие мои старики»
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В самарском Доме журналистов 23 апреля откроется фотовыставка «Дорогие мои старики»

22 апреля 2025 17:27
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Цель выставки – привлечение посетителей, которым близка тематика патриотизма и краеведения.

Фотовыставка посвящена 80-летию Великой Победы в ВОВ и является ретроспективой ежегодного автопробега «Ветеранам глубинки – заботу и внимание», который вот уже 15 лет проходит по территории Самарской области. Миссия автопробега – поздравление ветеранов, живущих в отдельных селах и деревнях региона.

Цель выставки – привлечение посетителей, которым близка тематика патриотизма и краеведения.
На мероприятии будут представлены работы двух участниц автопробега – фотографа Елены ФОМИНОЙ и журналиста, писателя Марии ПАШИНИНОЙ, которая написала небольшие истории к фотоработам.

Елена Фомина – заместитель председателя Фотообъединения Союза журналистов, член Ассоциации фотографов «EURASIA», лауреат Всероссийских и международных конкурсов.

Мария Пашинина – член Союза журналистов России, автор сценариев к документальным фильмам, общественный деятель.

Всего авторы представят 27 снимков – портретных и репортажных, часть из которых получили награды таких фотоконкурсов, как «Отцы и дети», «Ежегодная Международная премия детских и семейных фотографов», др.


Адрес: г. Самара, ул. Самарская, 179 – Дом журналиста
Вход свободный.
Возрастные ограничения: 6 +.

Официальное открытие фотовыставки состоится в среду 23 апреля, в 13.00!

 

Фото:   пресс-служба самарского  Дома журналистов

Теги: Мероприятия Самара

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