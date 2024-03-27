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В самарской школе были нарушены требования антитеррористической защищенности

27 марта 2024 12:01
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В самарской школе были нарушены требования антитеррористической защищенности

В самарском общеобразовательном учреждении были нарушены требования антитеррористической защищенности. Руководство, столкнувшись с мерами принудительного исполнения и оплатив исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей, выполнило работы по обеспечению безопасности в учебном заведении. 

По результатам проверки соблюдения техники безопасности установлено, что в школе, где ежедневно находятся сотни человек, имеются пробелы в ограждении, размещенном вокруг территории, что позволяет беспрепятственно проникнуть на территорию учебного заведения. Суд удовлетворил иск надзорного органа и обязал руководство учреждения устранить нарушения требований антитеррористической защищенности.

На основании поступивших исполнительных документов в отделении судебных приставов Красноглинского района г. Самары было возбуждено соответствующее исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель уведомил об этом руководство учреждения и установил ему срок для исполнения решения суда.

В связи с тем, что нарушения в установленный срок устранены не были, сотрудник Службы вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

В результате принятых судебным приставом-исполнителем мер должник-организация исполнил судебное решение и устранил имеющиеся в ограждении пробелы.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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