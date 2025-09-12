В Самарской области завершилась акция «Собери ребенка в школу»

135

За время ее проведения судебные приставы взыскали в пользу детей свыше 22 миллионов рублей.



В рамках акции судебные приставы-исполнители Самарской области наведывались к жителям региона, имеющим задолженности перед своими детьми. В рамках рейдовых мероприятий должников не только предупреждали о привлечении к административной и уголовной ответственности, но и составляли в отношении них протоколы и возбуждали уголовные дела.

Всего за время проведения акции «Собери ребенка в школу» административные протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» составлены в отношении 112 должников по алиментам. В отношении 57 алиментщиков возбудили уголовные дела по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

В период проведения сотрудники Службы посетили несколько сотен адресов. В счет погашения долга перед детьми арестовано принадлежащее алиментщикам имущество на общую сумму в почти 1,8 миллиона рублей. В связи с официальным трудоустройством должников по алиментам окончено 380 исполнительных производств. Взыскано в пользу детей свыше 22 миллионов рублей.