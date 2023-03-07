В Самарской области зарплатные ожидания женщин на 10 тыс. руб. ниже, чем у мужчин

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Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала женские резюме и выяснила, какую работу жительницы Самарской области ищут чаще всего, а также насколько поведение женщин на рынке труда отличается от поведения мужчин.

На женщин приходится 51% от всех актуальных резюме в Самарской области. Чаще всего женщины региона ищут работу менеджерами по продажам и администраторами (по 10%), продавцами (7%) и бухгалтерами (6%).

Средняя зарплата, которую женщины из Самарской области указывают в своих резюме, составляет 40 тыс. руб. Мужчины в среднем рассчитывают на 50 тыс. руб.

Топ-10 ярких отличий в поведении женщин и мужчин на рынке труда: