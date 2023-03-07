Я нашел ошибку
Главные новости:
женщины в России чаще мужчин копят на будущее, в том числе на пенсию
Женщины в России чаще мужчин копят на будущее, в том числе на пенсию
Впервые за 20 лет России не нашлось места на энергофоруме в Хьюстоне
Во Франции продолжается реставрация Собора Парижской Богоматери
Во Франции продолжается реставрация Собора Парижской Богоматери
в 2022 году продажи духов с заявленным производителем содержанием феромонов выросли в 2,3 раза
В 2022 году продажи духов с заявленным производителем содержанием феромонов выросли в 2,3 раза
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Бостона
Самарский политех развивает международное сотрудничество с вузами Казахстана
Самарский политех развивает международное сотрудничество с вузами Казахстана
В России озвучили дефицит бюджета
В России озвучили дефицит бюджета
В 3 муниципалитетах Самарской области паспортизированы и открыты маршруты здоровья
В 3 муниципалитетах Самарской области паспортизированы и открыты маршруты здоровья
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.47
0.01
EUR 80.24
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Александр Лифанов из Самарской области победил в первом этапе международного турнира по современному пятиборью
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области зарплатные ожидания женщин на 10 тыс. руб. ниже, чем у мужчин

7 марта 2023 09:46
156
В Самарской области зарплатные ожидания женщин на 10 тыс. руб. ниже, чем у мужчин

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала женские резюме и выяснила, какую работу жительницы Самарской области ищут чаще всего, а также насколько поведение женщин на рынке труда отличается от поведения мужчин.

На женщин приходится 51% от всех актуальных резюме в Самарской области. Чаще всего женщины региона ищут работу менеджерами по продажам и администраторами (по 10%), продавцами (7%) и бухгалтерами (6%).

Средняя зарплата, которую женщины из Самарской области указывают в своих резюме, составляет 40 тыс. руб. Мужчины в среднем рассчитывают на 50 тыс. руб.

Топ-10 ярких отличий в поведении женщин и мужчин на рынке труда:

  1. Сразу 45% женщин признают, что им на текущем месте работы не нравится руководитель, коллектив и/или атмосфера. Среди мужчин таких всего 33%. А вот уровнем заработной платы представители обоих полов недовольны одинаково;
  2. 74% женщин считают, что их работодателю следует развивать программу заботы об эмоциональном здоровье сотрудников. Среди мужчин такого мнения придерживаются только 60%;
  3. Женщины на 10% чаще мужчин считают, что работа оказывает сильное негативное влияние на их здоровье: 50% против 40%;
  4. Женщины лишь на 5% реже мужчин называют работу и карьеру своим ключевым приоритетом на 2023 год (66% против 71%);
  5. Планируя сменить профессию, женщины чаще всего рассматривают в качестве новой сферы деятельности «ИТ, интернет, телеком» (18%), «Административный персонал» (9%) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (7%). Мужчины совпадают только по первому пункту: им интересны сферы «ИТ, интернет, телеком» (33%), «Высший менеджмент» (6%) и «Транспорт, логистика» (5%);
  6. Женщины более активны при поиске работы: среди них 53% предпочитают не ждать и откликаться на вакансии самостоятельно. Среди мужчин так себя ведут только 43%;
  7. Больше половины женщин (51%) видят смысл работы в самореализации, а вот среди мужчин таких оказалось лишь 40%. Впрочем, и у мужчин, и у женщин на первом месте все равно находятся деньги (78% и 79% соответственно);
  8. И мужчины, и женщины в равной степени страдают от профессиональной деформации, однако проявляется она по-разному. Так, мужчины чаще всего становятся более циничными (38%), а у женщин развивается сверхсильное чувство ответственности (36%).
  9. При поиске работы мужичины и женщины испытывают разные трудности. Так, 59% женщин жалуются, что им сложно найти работу с достойной заработной платой (среди мужчин таких – 47%). Еще 44% женщин хотят, но не могут найти работу недалеко от дома (среди мужчин – 34%).
  10. Женщины чаще мужчин считают себя трудоголиками – 69% против 60%. При этом мужчины на 4% чаще работают больше восьми часов в день и на 8% чаще работают в выходные.
Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
женщины в России чаще мужчин копят на будущее, в том числе на пенсию
07 марта 2023, 12:28
Женщины в России чаще мужчин копят на будущее, в том числе на пенсию
Женщины в вопросах формирования накоплений оказались более аккуратными и осторожными: они вносят средства регулярно, небольшими порциями и предпочитают... Общество
16
Самарчанки назвали самые необычные подарки на 8 Март
07 марта 2023, 09:37
Самарчанки назвали самые необычные подарки на 8 Марта
Традиционный подарок женщинам в Международный женский день — цветы.  Общество
149
В Самаре на цветы и подарки на 8 Марта в этом году горожане потратят 6,4 тыс. руб.
06 марта 2023, 10:46
В Самаре на цветы и подарки на 8 Марта в этом году горожане потратят 6,4 тыс. руб.
По сравнению с прошлым годом, среднестатистический «подарочный» бюджет снизился на 400 рублей, а «цветочный», напротив, вырос на 300 рублей. Общество
314
В центре внимания
Дмитрий Азаров поддержал инициативу жен военнослужащих о предоставлении отпуска одновременно с супругами
7 марта 2023  09:41
Дмитрий Азаров поддержал инициативу жен военнослужащих о предоставлении отпуска одновременно с супругами
261
В текущем году ввести в эксплуатацию в регионе намерены 24 крупных социальных объекта.
6 марта 2023  19:11
В Самарской области наращивают темпы строительства социальных объектов
388
На встрече с Дмитрием Азаровым жены военнослужащих подняли вопрос о синхронизации своих отпусков на работе с отпусками мужей.
6 марта 2023  18:22
В преддверии Международного женского дня Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих
411
На совещании были подведены итоги работы за 2022 год и обозначены дальнейшие задачи судебной деятельности.
6 марта 2023  15:55
Дмитрий Азаров принял участие в совещании судей Самарской области
613
В Самаре частично закрыли станцию метро «Гагаринская»
6 марта 2023  10:58
В Самаре частично закрыли станцию метро «Гагаринская»
616
Весь список