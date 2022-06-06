Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре состоится открытие мемориальной доски в память о профессоре Самарского университета им. Королёва
В Самаре состоится открытие мемориальной доски в память о профессоре Самарского университета им. Королёва
Музыканты Тольяттинской филармонии дадут 8 концертов за три дня в Самаре, Тольятти, Жигулевске и Ставропольском районе. 
Музыканты Тольяттинской филармонии дадут 8 концертов за три дня в Самаре, Тольятти, Жигулевске и Ставропольском районе
"Делимобиль" собирается приостановить деятельность премиум-каршеринга
"Делимобиль" собирается приостановить деятельность премиум-каршеринга
В Самарской области за три дня выявили 95 пьяных водителей
В Самарской области за три дня выявили 95 пьяных водителей
В Самаре наградили победителей VI Национального чемпионата <Абилимпикс
В Самаре наградили победителей VI Национального чемпионата "Абилимпикс"
в Самарском театре оперы и балета прошел спектакль для военнослужащих
В Самарском театре оперы и балета прошел спектакль для военнослужащих
В Самарской области правоохранителя осудили за коррупцию
В Самарской области правоохранителя осудили за коррупцию
Самарская таможня задержала четырех медвежат
Самарская таможня задержала четырех медвежат
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.97
0.39
EUR 65.92
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре завершился Всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ
В Сызрани завершились Всероссийские соревнования по футболу среди ветеранов
6 июня, в день рождения Александра Пушкина, в Самаре пройдут мероприятия, посвященные великому поэту
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области за три дня выявили 95 пьяных водителей

6 июня 2022 13:26
54
В Самарской области за три дня выявили 95 пьяных водителей

В ходе рейдовых мероприятий за минувшие три дня, с 3 по 5 июня 2022 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2600 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 95 водителей.

Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 9 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 618 автомобилистов. Несмотря на выписанные требования, 16 жителей Самарской области не привели автомобиль в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 69 нарушителей правил перевозки детей, все они сотрудниками ГИБДД привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Проигнорировали использование ремней безопасности 379 водителей.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.

В результате мероприятий выявлено 131 правонарушение со стороны пешеходов и 104 – со стороны водителей.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
2,5 года колонии особого режима за нарушение ПДД получил самарец
05 июня 2022, 10:29
2,5 года колонии особого режима за нарушение ПДД получил самарец
Кроме того, преступник лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев. Происшествия
497
В Самаре обсудили взаимодействие с кикшеринговыми компаниями
03 июня 2022, 13:29
В Самаре обсудили взаимодействие с кикшеринговыми компаниями
Также члены Комиссии довольно подробно рассмотрели вопрос о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма и о путях его минимизации. Общество
501
В Самаре в колонию отправили злостного нарушителя ПДД
03 июня 2022, 10:31
В Самаре в колонию отправили злостного нарушителя ПДД
По информации полицейских, задержанный ранее судим за совершение незаконного оборота наркотиков. Происшествия
451
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
6 июня 2022  13:46
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
1
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
6 июня 2022  10:40
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
152
Глава региона поздравил участников и организаторов фестиваля, который впервые проходит на самарской земле, и выразил уверенность, что традиция будет продолжена.
4 июня 2022  16:15
Дмитрий Азаров дал старт первому детско-юношескому фестивалю единоборств в Самаре
798
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
3 июня 2022  12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
653
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
3 июня 2022  12:12
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
545
Весь список