В Самарской области вместе с детьми провели акцию «Любишь жизнь – соблюдай ПДД»

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В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории региона в Новокуйбышевске и Нефтегорском районе сотрудники полиции вместе с ЮИДовцами провели акцию «Любишь жизнь – соблюдай ПДД». При проверке документов инспекторы и их помощники обратились к водителям с просьбой внимательней относиться к юным пешеходам и быть бдительными на дороге, особенно вблизи образовательных учреждений, снижать скоростной режим при приближении к пешеходным переходам и в местах массового скопления людей, перевозить детей с использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Сотрудники О МВД России по г. Жигулевску во главе с начальником городского ОГИБДД майором полиции Владимиром Габибовым провели профилактическую акцию «Ремень безопасности». Сотрудники полиции разъяснили водителям и пассажирам, что пренебрежение ремнем безопасности во время движения транспортного средства, повышает риск получения серьезных травм не только при ДТП, но и внезапном торможении автомобиля.

Быть внимательными на дороге призвали и пешеходов. Сотрудники ОМВД России по Челно-Вершинскому району на одном из пешеходных переходов напомнили прохожим, как наиболее безопасно переходить проезжую часть, какие опасности могут подстерегать на дороге, и как не попасть в беду. А начальник ОГИБДД МО МВД России «Клявлинский» майор полиции Александр Махтеев побеседовал со школьниками. Юным участникам дорожного движения рассказали о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде, благодаря которым пешеходы становятся более заметными для водителей в темное время суток и в пасмурную погоду.