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В Самарской области в самом разгаре праздничная акция Росгвардии «Дед Мороз специального назначения»

29 декабря 2021 09:59
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В Самарской области в самом разгаре праздничная акция Росгвардии «Дед Мороз специального назначения»

В этом году костюм сказочного волшебника примеряют на себя действующие сотрудники различных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области, принося волшебство праздника в дома жителей региона.

В числе тех, к кому в гости пришел «Дед Мороз специального назначения» - семья Аверкиных, в которой воспитывается трое детей. Главой семейства является сотрудник ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области.

Старшая дочь, Алёна, - девочка творческая. Воспитанница ГБУ ДО «Детская центральная хоровая школа», Алена - солистка вокального ансамбля «Весна», являющегося образцовым художественным коллективом. «Весна» не только участвует в спектаклях Самарского академического театра оперы и балета, но и ставит собственные музыкальные театрализованные представления. Сольная карьера Алёны также складывается успешно - она активно участвует во многих областных и региональных конкурсах, где регулярно становится победительницей. Так, она заняла первое место в смотре-конкурсе самодеятельного художественного творчества «Солдаты антитеррора - 2020» Приволжского округа Росгвардии и получила диплом 1-й степени в финале Фестиваля «За Россию!-2020». В этом году Алена Аверкина стала серебряным призером Всероссийского конкурса детской патриотической песни 2021 в номинации «Сольное пение».

Пришедших в гости Деда Мороза и Снегурочку ждал настоящий концерт. Дети прочли гостям стихи и исполнили веселые песни, а затем все вместе с добрым волшебником нарядили ёлку: повесили шары, разноцветные шишки и бусы, украсили золотистой мишурой.

- Думаю, что жюри высоко оценило моё выступление, потому что я пела искренне, это самое главное для артиста. Сейчас я учусь в профильном театральном классе школы №2054, пою народные и эстрадные песни, участвую в мюзиклах и уже собираюсь связать свою жизнь с театром. Надеюсь, что следующий год, объявленный в России годом театра, принесет мне новые творческие успехи, - сказала Алена.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят и их родителей с наступающим праздником и, согласно доброй традиции волшебного праздника, подарили им подарки.

Теги: Росгвардия

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