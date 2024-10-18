В Самарской области в рамках акции «Призывник» сотрудники УНК провели профилактические беседы с молодежью

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Полицейские напомнили молодым людям об ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области в рамках проведения оперативно-профилактической акции «Призывник», проведены профилактические беседы с молодежью в Военных комиссариатах Самары и Самарской области.

Сотрудники полиции рассказали молодым людям о разрушительных для организма человека последствиях употребления запрещенных препаратов, о психической и физической зависимости, возникающих при употреблении наркотических веществ.

Полицейские напомнили об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и раздали молодым людям памятки.

В заключение беседы сотрудники полиции призвали молодых людей вести здоровый образ жизни и быть законопослушными гражданами.