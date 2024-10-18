В Самарской области в рамках акции «Призывник» сотрудники УНК провели профилактические беседы с молодежью

Я нашел ошибку
Главные новости:
«ЗИМ Галерея» в Самаре переехала на новое место
«ЗИМ Галерея» в Самаре переехала на новое место
На территории Похвистнева полицейские изъяли 98 свертков с героином
На территории Похвистнева полицейские изъяли 98 свертков с героином
В Самарской области вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
В Самарской области вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
Тольяттинка поставила на учет 10 иностранных граждан в помещении, не предназначенном для совместного проживания
Тольяттинка поставила на учет 10 иностранных граждан в помещении, не предназначенном для совместного проживания
Спортсмены Самарской области приняли участие в международных соревнованиях по спортивному туризму
Спортсмены Самарской области приняли участие в международных соревнованиях по спортивному туризму
В Самарской области главный механик фиктивно трудоустраивал слесарей
В Самарской области главный механик фиктивно трудоустраивал слесарей
ФНС России подготовила методические рекомендации по НДС для налогоплательщиков УСН
ФНС России подготовила методические рекомендации по НДС для налогоплательщиков УСН
Гастроэнтеролог назвала условия приготовления полезного супа
Гастроэнтеролог назвала условия приготовления полезного супа
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.15
-0.11
EUR 105.76
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на день рептилий
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области в рамках акции «Призывник» сотрудники УНК провели профилактические беседы с молодежью

18 октября 2024 09:36
168
В Самарской области в рамках акции «Призывник» сотрудники УНК провели профилактические беседы с молодежью

Полицейские напомнили молодым людям об ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области в рамках проведения оперативно-профилактической акции «Призывник», проведены профилактические беседы с молодежью в Военных комиссариатах Самары и Самарской области.

Сотрудники полиции рассказали молодым людям о разрушительных для организма человека последствиях употребления запрещенных препаратов, о психической и физической зависимости, возникающих при употреблении наркотических веществ.

Полицейские напомнили об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и раздали молодым людям памятки.

В заключение беседы сотрудники полиции призвали молодых людей вести здоровый образ жизни и быть законопослушными гражданами.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На территории Похвистнева полицейские изъяли 98 свертков с героином
18 октября 2024, 13:05
На территории Похвистнева полицейские изъяли 98 свертков с героином
Полицейские продолжают мероприятия по выявлению канала поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ. Криминал
4
24-летнюю сызранку задержали за наркоторговлю
16 октября 2024, 11:17
24-летнюю сызранку задержали за наркоторговлю
При проведении личного досмотра задержанной и в указанном ею тайнике-закладке полицейские обнаружили и изъяли героин в крупном размере. Происшествия
472
В Ставропольском районе задержали закладчика с героином
15 октября 2024, 09:57
В Ставропольском районе задержали закладчика с героином
В ходе личного досмотра у жителя одной из соседней республики сотрудники полиции обнаружили и изъяли героин около 152 граммов. Криминал
452
В центре внимания
Самарская область — регион-лидер по производительности труда
18 октября 2024  10:25
Самарская область — регион-лидер по производительности труда
147
На протяжении нескольких лет масштабное событие служит крупнейшей площадкой для обсуждения ключевых тем и перспектив развития физической культуры и спорта в стране.
17 октября 2024  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава»
362
Стадион «Солидарность Самара Арена» или дворец спорта имени Владимира Высоцкого в 2025 году станут площадкой для проведения форума.
17 октября 2024  15:49
Вячеслав Федорищев принял эстафету на право проведения форума «Россия – спортивная держава» в 2025 году на территории Самарской области
1052
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
17 октября 2024  13:57
На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов
496
В Самарской области школьники, студенты и педагоги получили награды за гуманное отношение к животным и помощь приютам для животных
17 октября 2024  10:20
В Самарской области школьники, студенты и педагоги получили награды за гуманное отношение к животным и помощь приютам для животных
483
Весь список