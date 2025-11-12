Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +5, +7°С.
13 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
За благоустройство сквера Экономистов в 2025 году проголосовали около 29 тысяч жителей.
Глава Советского района Самары поблагодарил жителей за участие в нацпроектах
Рейтинг сформирован Рособрнадзором РФ на основании критериев качества организации ЕГЭ и ОГЭ, а также результатов экзаменов, которые показали выпускники.
Самарская область вошла в топ-10 лучших регионов России по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2025 года
Меморандум предусматривает реализацию совместных задач по укреплению имиджа региона, стратегическое партнерство и разработку информационных программ с участием самарских СМИ.
ТАСС и Самарская область подписали меморандум о сотрудничестве 12 ноября
Очень важна ранняя диагностика пневмонии, чтобы предотвратить тяжелые последствия.
Врач-пульмонолог больницы им. В.Д. Середавина рассказала, чем опасна пневмония и как её избежать 
За многолетнюю добросовестную работу.
Владимир Путин объявил благодарность телеведущим Гузеевой и Сябитовой за добросовестную работу
Она сможет не только презентовать свой проект на уровне страны, но и побороться за грант в 1 млн рублей.
Победительница программы «Мама-предприниматель» представит Самарскую область на федеральном этапе в Москве
Это коснется почти миллиона многоквартирных домов, которые есть сейчас в стране.
МКД обязали создать чаты жильцов в Max до конца 2025 года
В Самарской области в ночь на 13 ноября ожидается полярное сияние

12 ноября 2025 19:47
166
Наблюдайте и фотографируйте.

Как сообщает проект АСТРОСАМАРА три дня подряд на Солнце группа пятен 4274 порождает экстремальные вспышки класса Х. А именно Х1,8, Х1,2... А вчера ещё бахнула X5,16. За сегодняшний цикл активности Солнца она занимает по силе шестое место!

На сегодня также ожидается мощная магнитная буря (Кр=8-9). Всё это говорит о том, что яркое полярное сияние должно быть сегодняшней ночью в Самарской области!

Погода ожидается по области всякая, прогнозы как всегда разделились. Основные модели рисуют что циклон с облачностью и дождём закроет города Самару и Тольятти, а также всю юго-западную и северную часть области. На востоке региона ещё есть шанс на ясное небо в вечернее время, правда с прозрачной пеленой в верхнем ярусе. Стареющая половинка Луны не сильно помешает наблюдениям ПС, так как она взойдёт ровно в полночь.

Выбирайте более тёмные места для наблюдения  отслеживайте параметры, наблюдайте и фотографируйте. 

 

Фото:  pxhere.com
 

Теги: Самара Тольятти

