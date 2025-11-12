В Самарской области в ночь на 13 ноября ожидается полярное сияние

166

Как сообщает проект АСТРОСАМАРА три дня подряд на Солнце группа пятен 4274 порождает экстремальные вспышки класса Х. А именно Х1,8, Х1,2... А вчера ещё бахнула X5,16. За сегодняшний цикл активности Солнца она занимает по силе шестое место!

На сегодня также ожидается мощная магнитная буря (Кр=8-9). Всё это говорит о том, что яркое полярное сияние должно быть сегодняшней ночью в Самарской области!



Погода ожидается по области всякая, прогнозы как всегда разделились. Основные модели рисуют что циклон с облачностью и дождём закроет города Самару и Тольятти, а также всю юго-западную и северную часть области. На востоке региона ещё есть шанс на ясное небо в вечернее время, правда с прозрачной пеленой в верхнем ярусе. Стареющая половинка Луны не сильно помешает наблюдениям ПС, так как она взойдёт ровно в полночь.



Выбирайте более тёмные места для наблюдения отслеживайте параметры, наблюдайте и фотографируйте.

Фото: pxhere.com

