В соревнованиях среди мужчин приняли участие 68 сильнейших шашистов из 24 регионов страны, среди них 13 гроссмейстеров.
Олег Дашков - призер чемпионата России по русским шашкам
Политеховцы создали прототип программы – карьерного консультанта, формирующего персональные рекомендации по запросам пользователей.
Студенты Самарского политеха разработали новый программный продукт для HR-консалтинга 
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
В первую очередь тепло подается на объекты социальной сферы, далее - в жилые дома в соответствии с графиком. 
В регионе начался отопительный сезон
Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2110 госпитализированы.
ДТП в Сызранском районе: грузовик врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-2110
В рамках предложения клиенты «билайн бизнес» смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий
Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах
Проект стратегии развития туризма до 2030 года презентовали в Самарской области
В Самарской области увеличили выплаты за сданное оружие и боеприпасы

1 октября 2025 11:23
161
в Самарской области увеличили выплаты за сданное оружие и боеприпасы

Управление Росгвардии по Самарской области сообщает о том, что региональное правительство увеличило размер выплат за сдачу гражданами незаконно хранящегося у них оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Прием на возмездной основе запрещенных к свободному обороту предметов ведется в соответствии с государственной программой «Обеспечение правопорядка в Самарской области» в рамках выделенного на эти цели финансирования.

Денежное вознаграждение предусмотрено как за сданное служебное и боевое стрелковое, так и за гражданское оружие (которое не состояло на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии). В соответствии с постановлением Правительства Самарской области, размер вознаграждения за огнестрельное охотничье или спортивное оружие с нарезным стволом увеличен в два раза и теперь составляет 12 000 рублей за единицу, размер выплаты за охотничье пневматическое или гладкоствольное огнестрельное оружие увеличился с 3 000 до 10 000 рублей. (С полным текстом документа можно ознакомиться здесь).

Сдать незаконно хранившиеся предметы может любой гражданин. При этом право на получение денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранившихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств имеют граждане в возрасте старше 18 лет.

Под добровольной сдачей понимается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле или сообщение о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения. При этом лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности.

