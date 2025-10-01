в Самарской области увеличили выплаты за сданное оружие и боеприпасы

161

Управление Росгвардии по Самарской области сообщает о том, что региональное правительство увеличило размер выплат за сдачу гражданами незаконно хранящегося у них оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Прием на возмездной основе запрещенных к свободному обороту предметов ведется в соответствии с государственной программой «Обеспечение правопорядка в Самарской области» в рамках выделенного на эти цели финансирования.



Денежное вознаграждение предусмотрено как за сданное служебное и боевое стрелковое, так и за гражданское оружие (которое не состояло на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии). В соответствии с постановлением Правительства Самарской области, размер вознаграждения за огнестрельное охотничье или спортивное оружие с нарезным стволом увеличен в два раза и теперь составляет 12 000 рублей за единицу, размер выплаты за охотничье пневматическое или гладкоствольное огнестрельное оружие увеличился с 3 000 до 10 000 рублей. (С полным текстом документа можно ознакомиться здесь).



Сдать незаконно хранившиеся предметы может любой гражданин. При этом право на получение денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранившихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств имеют граждане в возрасте старше 18 лет.



Под добровольной сдачей понимается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле или сообщение о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения. При этом лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности.