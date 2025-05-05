Я нашел ошибку
Главные новости:
Он, превышая свои должностные полномочия, дал разрешения на захоронения более 2 тысяч умерших на участках, относящихся к землям лесного фонда.
Бывший глава городского поселения Волжский предстанет перед судом
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +20, +22°С.
6 мая в регионе небольшой дождь, возможна гроза, до +24°С
Ожидаемое количество участников – более 200 зрителей, в т.ч. ветераны ВОВ и др. войн, участники СВО, родители и сопровождающие лица).
В Самаре состоится инклюзивный фестиваль гимнастики "Шог в будущее"
Как сообщил генеральный директор "Экологии", машины направили на участки, где есть наибольшее количество жалоб на вывоз отходов.
В Самарской области на линию вышли 30 новых мусоровозов
В Тольятти увековечили память военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Максима Пустозвонова.
В Самарской области увековечили память военнослужащего Росгвардии
Подсветка самарской телебашни будет работать с момента наступления сумерек до 24:00.
Самарская телебашня включит праздничную иллюминацию в День радио
Не ждите симптомов — болезни могут «молчать».
Самарский врач-терапевт рассказала о важности прохождения диспансеризации для лиц старше 60 лет
Для роста объемов выпуска спортивного оборудования.
Самарская компания ФСИ «Аналитика» осваивает инструменты бережливого производства
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.49
-0.07
EUR 92.84
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» прочитают стихи Твардовского и откроют выставку «Бессмертный полк»
В губернии прошла серия мастер-классов от чемпионов и призеров Олимпийских игр по баскетболу
СОУНБ проведет танцевальный вечер "Майская вечерка"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области увековечили память военнослужащего Росгвардии

5 мая 2025 14:52
124
В Тольятти увековечили память военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Максима Пустозвонова.

В Тольятти увековечили память военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Максима Пустозвонова. Мемориальную доску, посвященную спецназовцу, установили на территории Академии футбола имени Юрия Коноплева, воспитанником которой он являлся.

Максим Пустозвонов был уроженцем поселка Волжский Самарской области. С детства увлекался футболом. После окончания тольяттинской академии проходил сначала срочную службу Росгвардии, затем подписал контракт о прохождении военной службы в спецназе. Его подразделение с первых дней принимало участие в специальной военной операции. 27 февраля 2022 года разведчик-радиотелеграфист Максим Пустозвонов героически погиб в бою. Указом Президента Российской Федерации ефрейтор Пустозвонов посмертно награжден орденом Мужества.

В торжественном мероприятии приняли участие представители Управления Росгвардии по Самарской области, ветераны войск правопорядка, юные спортсмены, их педагоги и многие другие. «Все мы, собравшиеся здесь сегодня, гордимся подвигом Максима Пустозвонова, который до конца выполнил свой воинский долг. Уверен, что ребята, которые сегодня воспитываются в этом учебно-тренировочном центре, будут достойны памяти своего героического предшественника» - сказал заместитель начальника регионального управления Росгвардии по военно-политической работе полковник Василий Суржок.


Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Спектакль «Можно попросить Нину?» основан на одноимённом рассказе писателя-фантаста Кира Булычёва.
02 мая 2025, 17:15
Тольяттинский театр «Дилижанс» в мае по случаю празднования 80-летия Победы готовит две премьеры
Спектакль «Можно попросить Нину?» основан на одноимённом рассказе писателя-фантаста Кира Булычёва. Общество
957
Четыре человека госпитализированы.
02 мая 2025, 14:33
На автодороге «Обход г. Тольятти», на пункте оплаты проезда, грузовик DAF врезался в автомобиль Lada Vesta
Четыре человека госпитализированы. Происшествия
743
Проведение подобных мероприятий вносит большой вклад в популяризацию гимнастических видов спорта и приобщает к здоровому образу жизни все большее число юных россиян.
26 апреля 2025, 19:11
Алексей Немов провел два мастер-класса для юных спортсменов Тольятти и Сызрани
Проведение подобных мероприятий вносит большой вклад в популяризацию гимнастических видов спорта и приобщает к здоровому образу жизни все большее число юных... Спорт
859
В центре внимания
В Самару прибыл «Паровоз Победы»
5 мая 2025  12:55
В Самару прибыл «Паровоз Победы»
192
На территории Самары введено временное ограничение движения транспорта в Самарском и Ленинском районах
5 мая 2025  10:03
На территории Самары введено временное ограничение движения транспорта в Самарском и Ленинском районах
297
Более 3 тысяч объектов благоустроят ресурсоснабжающие организации Самары
5 мая 2025  09:55
Более 3 тысяч объектов благоустроят ресурсоснабжающие организации Самары
206
в 2025-м в Самаре «Бессмертный полк» снова пройдет в привычном, очном формате
2 мая 2025  11:28
В 2025-м в Самаре «Бессмертный полк» снова пройдет в привычном, очном формате
701
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем весны и труда
1 мая 2025  11:41
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Весны и Труда
698
Весь список