В Самарской области усилят контроль за действующими ограничениями

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В губернии не отменяли запретов по COVID-19, прислушались к прогнозам и предупреждениям экспертов.

Напомним лишь основные действующие ограничения, установленные в Самарской области по COVID-19, введённые ранее.

Работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30 % работников, в том числе с хроническими заболеваниями, а также перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин, граждан 65+

Неработающие граждане 65 + обязаны соблюдать режим самоизоляции, за исключением ряда случаев жизненной необходимости

Ограничен доступ граждан 65 + в бассейны, фитнес-центры, спортклубы и залы, театрально-концертные организации, кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, цирковые организации.

Ограничена до особого распоряжения работа бассейнов, фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта. Их заполняемость разрешена не более 50%.

Ограничен до особого распоряжения режим работы социальных и медицинских учреждений.

Ограничения действуют в отношении театров, кинотеатров, концертных залов, цирка. Их заполняемость разрешена не более 50%.

Проведение в Самарской области профессиональных, официальных спортивных соревнований, а также региональных и муниципальных физкультурных мероприятий возможно на открытом воздухе или с количеством участников не более 50% от общей вместимости спортивного сооружения.

Церемония бракосочетания может проводиться только с ограниченным числом участников исходя из площади зала - 4 кв. метра на 1 человека, но не более 10 человек.

Ограничения действуют в системе организации летнего детского отдыха.

Ограничения действуют в системе организации торговли при соблюдении условия нахождения одновременно не более одного покупателя на 4 кв. метра площади торгового зала, в работе зон фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах и офисных центрах.

Сохранен масочный режим

Действуют меры социального дистанцирования не менее 1,5 метра

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