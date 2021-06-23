В Самарской области усилят контроль за действующими ограничениями

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области вновь ввели запрет на пребывание в лесах
В Самарской области вновь ввели запрет на пребывание в лесах
Тольяттинка поставила на незаконный миграционный учет 80 иностранных граждан
Тольяттинка поставила на незаконный миграционный учет 80 иностранных граждан
Два села Самарской области – Ширяево и Смолькино – вошли в Ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России»
Два села Самарской области – Ширяево и Смолькино – вошли в Ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России»
Движение по старому мосту через реку Сок в Самаре откроют в августе 2021 года
Движение по старому мосту через реку Сок в Самаре откроют в августе 2021 года
Возобновились рейсы из Самары в Анталью
Возобновились рейсы из Самары в Анталью
Самарских учителей объявили недостаточно пригодными для преподавания курса по семье
Самарских учителей объявили недостаточно пригодными для преподавания курса по семье
В настоящий момент «заграница» закрыта для 94 тысяч должников из Самарской губернии
В настоящий момент «заграница» закрыта для 94 тысяч должников из Самарской губернии
Аналитики спрогнозировали рекордный объем выдачи ипотеки в 2021 году
Аналитики спрогнозировали рекордный объем выдачи ипотеки в 2021 году
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.17
-0.03
EUR 87.07
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше»
Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов в Самарской области
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области усилят контроль за действующими ограничениями

23 июня 2021 09:23
143
В Самарской области усилят контроль за действующими ограничениями

В губернии не отменяли запретов по COVID-19, прислушались к прогнозам и предупреждениям экспертов. 

Напомним лишь основные действующие ограничения, установленные в Самарской области по COVID-19, введённые ранее.

  • Работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30 % работников, в том числе с хроническими заболеваниями, а также перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин, граждан 65+
  • Неработающие граждане 65 + обязаны соблюдать режим самоизоляции, за исключением ряда случаев жизненной необходимости
  • Ограничен доступ граждан 65 + в бассейны, фитнес-центры, спортклубы и залы, театрально-концертные организации, кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, цирковые организации.
  • Ограничена до особого распоряжения работа бассейнов, фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта. Их заполняемость разрешена не более 50%.
  • Ограничен до особого распоряжения режим работы социальных и медицинских учреждений.
  • Ограничения действуют в отношении театров, кинотеатров, концертных залов, цирка. Их заполняемость разрешена не более 50%.
  • Проведение в Самарской области профессиональных, официальных спортивных соревнований, а также региональных и муниципальных физкультурных мероприятий возможно на открытом воздухе или с количеством участников не более 50% от общей вместимости спортивного сооружения.
  • Церемония бракосочетания может проводиться только с ограниченным числом участников исходя из площади зала - 4 кв. метра на 1 человека, но не более 10 человек.
  • Ограничения действуют в системе организации летнего детского отдыха.
  • Ограничения действуют в системе организации торговли при соблюдении условия нахождения одновременно не более одного покупателя на 4 кв. метра площади торгового зала, в работе зон фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах и офисных центрах.
  • Сохранен масочный режим

Действуют меры социального дистанцирования не менее 1,5 метра

Фото: Pixabay.com

Теги: Акценты В центре внимания коронавирус ограничение

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области вновь ввели запрет на пребывание в лесах
23 июня 2021, 11:14
В Самарской области вновь ввели запрет на пребывание в лесах
Прричиной таких мер стала аномальная жара. Общество
26
Усилят контроль за действующими в регионе ограничениями.
22 июня 2021, 19:18
Дмитрий Азаров объявил о возможном введении дополнительных антиковидных мер в регионе
Усилят контроль за действующими в регионе ограничениями. Политика
524
Снова рост: 90 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
22 июня 2021, 12:54
Снова рост: 90 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
Умерли 10 человек. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
403
В центре внимания
Вводится поэтапное закрытие движения по основному створу улицы Ново-Садовой в Самаре
23 июня 2021  11:23
Вводится поэтапное закрытие движения по основному створу улицы Ново-Садовой в Самаре
8
В Самарской области вновь ввели запрет на пребывание в лесах
23 июня 2021  11:14
В Самарской области вновь ввели запрет на пребывание в лесах
19
В Самарской области усилят контроль за действующими ограничениями
23 июня 2021  09:23
В Самарской области усилят контроль за действующими ограничениями
141
Усилят контроль за действующими в регионе ограничениями.
22 июня 2021  19:18
Дмитрий Азаров объявил о возможном введении дополнительных антиковидных мер в регионе
524
Снова рост: 90 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
22 июня 2021  12:54
Снова рост: 90 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
403
Весь список