В Самарской области усилят контроль за действующими ограничениями

В губернии не отменяли запретов по COVID-19, прислушались к прогнозам и предупреждениям экспертов.
Напомним лишь основные действующие ограничения, установленные в Самарской области по COVID-19, введённые ранее.
- Работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30 % работников, в том числе с хроническими заболеваниями, а также перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин, граждан 65+
- Неработающие граждане 65 + обязаны соблюдать режим самоизоляции, за исключением ряда случаев жизненной необходимости
- Ограничен доступ граждан 65 + в бассейны, фитнес-центры, спортклубы и залы, театрально-концертные организации, кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, цирковые организации.
- Ограничена до особого распоряжения работа бассейнов, фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта. Их заполняемость разрешена не более 50%.
- Ограничен до особого распоряжения режим работы социальных и медицинских учреждений.
- Ограничения действуют в отношении театров, кинотеатров, концертных залов, цирка. Их заполняемость разрешена не более 50%.
- Проведение в Самарской области профессиональных, официальных спортивных соревнований, а также региональных и муниципальных физкультурных мероприятий возможно на открытом воздухе или с количеством участников не более 50% от общей вместимости спортивного сооружения.
- Церемония бракосочетания может проводиться только с ограниченным числом участников исходя из площади зала - 4 кв. метра на 1 человека, но не более 10 человек.
- Ограничения действуют в системе организации летнего детского отдыха.
- Ограничения действуют в системе организации торговли при соблюдении условия нахождения одновременно не более одного покупателя на 4 кв. метра площади торгового зала, в работе зон фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах и офисных центрах.
- Сохранен масочный режим
Действуют меры социального дистанцирования не менее 1,5 метра
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