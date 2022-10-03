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В Самарской области свой профессиональный праздник отмечают бойцы ОМОН

3 октября 2022 10:52
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В Самарской области свой профессиональный праздник отмечают бойцы ОМОН

Сегодня, 3 октября, свой профессиональный праздник отмечают командиры, офицеры, бойцы отрядов мобильных особого назначения Росгвардии. В Самарском регионе успешно функционируют три подобных подразделения: «Орлан» (Тольятти), «Утес» (Самара), «Смерч» (на транспорте).

Стоя на страже общественного порядка и охраняя общественную безопасность, сотрудники ОМОН выполняют массу ответственных задач - борются с терроризмом и экстремизмом, обеспечивают сопровождение следственных, оперативных и других мероприятий взаимодействующих органов, участвуют в специальных операциях по пресечению преступлений. Инженерно-технические группы, которые входят в состав ОМОН, первыми приезжают на место обнаружения подозрительных предметов и, в случае необходимости, их обезвреживают.

- Удел сотрудника ОМОН, будь то офицер или рядовой боец, всегда находиться на острие борьбы с преступностью. За все время своего существования отряды мобильные особого назначения, дислоцированные в Самарском регионе, неизменно демонстрировали высокую выучку, умение эффективно действовать в сложной, динамично меняющейся обстановке, неизменно добиваясь успеха при этом. Мы искренне чтим память тех сотрудников, кто отдал свою жизнь, защищая законность и порядок. Мы гордимся нашими героями. Поздравляя действующих сотрудников и ветеранов подразделений, я хочу пожелать им всего самого наилучшего. Новых успехов, счастья, семейного благополучия и, разумеется, новых побед, - сказал, поздравляя сотрудников ОМОН, начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

Теги: Росгвардия

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