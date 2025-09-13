В Самарской области судебные приставы добились ремонта дороги

106

В ходе проверки качества дорожного покрытия в одном из районов Самарской области экспертами было установлено, что на некоторых участках коэффициент плотности асфальтобетонной смеси, а также водонасыщенние асфальта не соответствуют установленным в дорожном строительстве требованиям. В результате администрация сельского поселения обратилась в суд, желая обязать организацию исправить допущенные нарушения.

На основании принятого судом решения в отделение судебных приставов Нефтегорского и Алексеевского районов Самарской области поступил исполнительный документ об обязании строительной организации демонтировать асфальт с дефектных участков и уложить новое покрытие, соответствующее принятым нормам.



В рамках исполнительного производства сотрудниками Службы были вынесены постановления о запрете на внесение организацией изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и взыскании с нее исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Также руководство фирмы предупредили, что за неисполнение решения суда предусмотрена в том числе и уголовная ответственность по ст. 315 УК РФ.

Принятые судебным приставом меры побудили должника исправить допущенные при укладке асфальта нарушения.