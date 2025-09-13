Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинельском районе на 200 кв. метрах горели надворные постройки
В Кинельском районе на 200 кв. метрах горели надворные постройки
В Санкт-Петербурге домашний кот стал причиной пожара в квартире
В Санкт-Петербурге домашний кот стал причиной пожара в квартире
В Самаре 24-летний автомобилист врезался в столб
В Самаре 24-летний автомобилист врезался в столб
Минпромторг РФ: такос или суши не могут быть включены в российские турпродукты
Минпромторг РФ: такос или суши не могут быть включены в российские турпродукты
Тольяттинец увидел в подъезде дорогой велосипед и сдал его в ломбард
Тольяттинец увидел в подъезде дорогой велосипед и сдал его в ломбард
В Самарской области судебные приставы добились ремонта дороги
В Самарской области судебные приставы добились ремонта дороги
Онищенко предложил поднять возраст продажи алкоголя
Онищенко предложил поднять возраст продажи алкоголя
В Самаре на один день изменится маршрут автобуса №34
В Самаре на один день изменится маршрут автобуса №34
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.38
-1.28
EUR 99.33
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области судебные приставы добились ремонта дороги

13 сентября 2025 11:22
106
В Самарской области судебные приставы добились ремонта дороги

В ходе проверки качества дорожного покрытия в одном из районов Самарской области экспертами было установлено, что на некоторых участках коэффициент плотности асфальтобетонной смеси, а также водонасыщенние асфальта не соответствуют установленным в дорожном строительстве требованиям. В результате администрация сельского поселения обратилась в суд, желая обязать организацию исправить допущенные нарушения.
На основании принятого судом решения в отделение судебных приставов Нефтегорского и Алексеевского районов Самарской области поступил исполнительный документ об обязании строительной организации демонтировать асфальт с дефектных участков и уложить новое покрытие, соответствующее принятым нормам.


В рамках исполнительного производства сотрудниками Службы были вынесены постановления о запрете на внесение организацией изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и взыскании с нее исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Также руководство фирмы предупредили, что за неисполнение решения суда предусмотрена в том числе и уголовная ответственность по ст. 315 УК РФ.
Принятые судебным приставом меры побудили должника исправить допущенные при укладке асфальта нарушения.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области завершилась акция «Собери ребенка в школу»
12 сентября 2025, 11:54
В Самарской области завершилась акция «Собери ребенка в школу»
За время ее проведения судебные приставы взыскали в пользу детей свыше 22 миллионов рублей. Общество
259
В Самарской области завершилась акция «Должник на воде»
12 сентября 2025, 11:20
В Самарской области завершилась акция «Должник на воде»
Оказался среди них и один должник, чье маломерное судно было подвержено описи и аресту. Общество
399
Скрывающегося от суда сызранца нашли судебные приставы
11 сентября 2025, 13:20
Скрывающегося от суда сызранца нашли судебные приставы
Мужчину поместили под стражу. Происшествия
370
В центре внимания
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
312
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
359
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025  09:58
В Самарской области открылись избирательные участки
405
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025  09:22
В России начался единый день голосования
380
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
556
Весь список