В Самарской области стартовала региональная программа «Школа Героев»

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По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева первый вице- губернатор – председатель Правительства региона Михаил Смирнов провел первое собрание с участниками региональной программы «Школа героев».



О запуске специальной кадровой программы «Время героев» для участников специальной военной операции объявил Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию.

«Школа героев» - продолжение федеральной, Президентской кадровой программы «Время героев». На встрече с главой государства губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев представил региональный проект Владимиру Путину.



«Для поддержки наших ветеранов специальной военной операции – в продолжение программы «Время героев» – создали региональную программу, называется «Школа героев Самарской области». Она начинается с 1 октября этого года. 50 человек, которые приняли решение получить новые знания и компетенции, пройдут по хорошим образовательным программам и будут приглашены на работу как в правительство Самарской области, так и в муниципальные образования», - доложил Главе государства Вячеслав Федорищев.



«Тех, кто хочет, тех, кто готов к этому, стремится получить дополнительные навыки, знания, готов продолжить свою активную работу в рамках уже гражданских структур, – обязательно нужно брать ребят к себе. Там много талантливых людей», - поддержал проект Владимир Путин.



Программа рассчитана на участников СВО, желающих приобрести необходимые знания в сфере государственного управления и менеджмента. В рамках проекта предусмотрен обширный комплекс мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Это и компенсация затрат на получение высшего образования, и бесплатное получение второго среднего профессионального образования, а также профессиональная переподготовка, обучение по профессиям, востребованным на рынке труда.



Открывая «Школу героев», Михаил Смирнов отметил, что с защитниками Отечества, проявившими себя на полях сражений, общество связывает большие надежды.



«Сегодня очень большой запрос на обновление, на появление в системе государственной власти новых людей, людей с правильными жизненными принципами, которые уже доказали своей службой, что хотят сделать нашу страну лучше. Вы наш золотой резерв. В рамках программы вы будете изучать гражданские дисциплины, которые позволят вам на государственной или муниципальной службе, на предприятиях нашей Самарской области приносить максимальную пользу. Желаю вам найти себя в новой профессии, новом будущем. Очень надеюсь, что со многими из вас нам вместе предстоит плечом к плечу делать лучше жизнь в нашей Самарской области. Желаю вам успехов!», - обратился первый вице-губернатор – председатель Правительства региона к участникам проекта.



В ходе встречи участники проекта обсудили первоочередные задачи, стоящие перед регионом, основные болевые точки и точки роста, принципы подбора наставников, ключевые направления обучения.

Одним из основных вопросов стала роль наставничества. Первый вице-губернатор отметил, что это важнейший элемент программы. Наставника подберут для каждого участника. Это будут состоявшиеся управленцы-практики – руководители органов государственной власти и органов местного самоуправления.



Программа «Школа Героев» не будет иметь ограничений по времени. Обучение смогут пройти и те военнослужащие, которые сейчас находятся в зоне СВО.



На старте программы все ее участники пройдут диагностику компетенций по методике президентской платформы «Россия – страна возможностей». По ее итогам будут сформированы персональные паспорта компетенций с индивидуальным треком развития. Образовательные модули программы собраны таким образом, чтобы участники с самого старта смогли ощутить себя единой командой, наладили коммуникации и почувствовали свою причастность к большому региональному проекту.



Программа включает в себя несколько практических модулей. После прохождения аттестации и защиты итоговой работы выпускники программы получат дипломы о профессиональной переподготовке (при наличии высшего образования) или сертификаты о прохождении программы, если высшего образования нет. Каждый участник получит предложение от своего наставника о возможности трудоустройства.

Фото: департамент информационной политики СО