Я нашел ошибку
Главные новости:
Два современных ЭКГ-аппарата и УЗИ-аппарат со всеми типами датчиков.
Диспансеризация: новое оборудование помогает специалистам Самарской больницы №4 эффективно выявлять патологии 
В дисциплине «эстетический фитнес» победительницей стала Мария Гладина из Самары, в дисциплине «бодифитнес» первой была Валерия Мусина из Тольятти.
Абсолютным чемпионом по бодибилдингу стал самарский атлет Денис Королев
Михаил Смирнов провел первое собрание с участниками региональной программы «Школа героев».
В Самарской области стартовала региональная программа «Школа Героев»
Цифровой Диктант признан самой масштабной проверкой знаний в области цифровой грамотности.
Эксперты рассказывают о главных акцентах пятого сезона «Цифрового Диктанта»
Программа фестиваля.
В губернии пройдет Всероссийский парафестиваль «Театр - территория равных возможностей»
В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла встреча жителей Самары серебряного возраста с врачом общей профилактики.
Рецепты долголетия: накануне Дня пожилого человека активные самарцы повторили с медиками правила здорового образа жизни
Также представители Росгвардии проводили консультации для граждан по вопросам поступления на службу в ВНГ РФ и в ведомственные вузы Росгвардии.
Росгвардейцы стали участниками всероссийского фестиваля творчества участников СВО в Самаре
За время проведения проверки полицейскими раскрыто 31 преступлений, составлен 865 протокол за нарушение административного законодательства и задержано 5 лиц, находящихся в федеральном розыске.
В регионе полицейские провели масштабное профилактическое мероприятие
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.22
0.51
EUR 104.17
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Рецепты долголетия: накануне Дня пожилого человека активные самарцы повторили с медиками правила здорового образа жизни
В Самаре пройдет лекция «Левитан. Голос страны»
В поездах самарского метро открылась тематическая выставка Российского военно-исторического общества
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области стартовала региональная программа «Школа Героев»

1 октября 2024 15:33
105
Михаил Смирнов провел первое собрание с участниками региональной программы «Школа героев».

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева первый вице- губернатор – председатель Правительства региона Михаил Смирнов провел первое собрание с участниками региональной программы «Школа героев».

О запуске специальной кадровой программы «Время героев» для участников специальной военной операции объявил Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию.
«Школа героев» - продолжение федеральной, Президентской кадровой программы «Время героев». На встрече с главой государства губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев представил региональный проект Владимиру Путину.

«Для поддержки наших ветеранов специальной военной операции – в продолжение программы «Время героев» – создали региональную программу, называется «Школа героев Самарской области». Она начинается с 1 октября этого года. 50 человек, которые приняли решение получить новые знания и компетенции, пройдут по хорошим образовательным программам и будут приглашены на работу как в правительство Самарской области, так и в муниципальные образования», - доложил Главе государства Вячеслав Федорищев.

«Тех, кто хочет, тех, кто готов к этому, стремится получить дополнительные навыки, знания, готов продолжить свою активную работу в рамках уже гражданских структур, – обязательно нужно брать ребят к себе. Там много талантливых людей», - поддержал проект Владимир Путин.

Программа рассчитана на участников СВО, желающих приобрести необходимые знания в сфере государственного управления и менеджмента. В рамках проекта предусмотрен обширный комплекс мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Это и компенсация затрат на получение высшего образования, и бесплатное получение второго среднего профессионального образования, а также профессиональная переподготовка, обучение по профессиям, востребованным на рынке труда.

Открывая «Школу героев», Михаил Смирнов отметил, что с защитниками Отечества, проявившими себя на полях сражений, общество связывает большие надежды.

«Сегодня очень большой запрос на обновление, на появление в системе государственной власти новых людей, людей с правильными жизненными принципами, которые уже доказали своей службой, что хотят сделать нашу страну лучше. Вы наш золотой резерв. В рамках программы вы будете изучать гражданские дисциплины, которые позволят вам на государственной или муниципальной службе, на предприятиях нашей Самарской области приносить максимальную пользу. Желаю вам найти себя в новой профессии, новом будущем. Очень надеюсь, что со многими из вас нам вместе предстоит плечом к плечу делать лучше жизнь в нашей Самарской области. Желаю вам успехов!», - обратился первый вице-губернатор – председатель Правительства региона к участникам проекта.

В ходе встречи участники проекта обсудили первоочередные задачи, стоящие перед регионом, основные болевые точки и точки роста, принципы подбора наставников, ключевые направления обучения.
Одним из основных вопросов стала роль наставничества. Первый вице-губернатор отметил, что это важнейший элемент программы. Наставника подберут для каждого участника. Это будут состоявшиеся управленцы-практики – руководители органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Программа «Школа Героев» не будет иметь ограничений по времени. Обучение смогут пройти и те военнослужащие, которые сейчас находятся в зоне СВО.

На старте программы все ее участники пройдут диагностику компетенций по методике президентской платформы «Россия – страна возможностей». По ее итогам будут сформированы персональные паспорта компетенций с индивидуальным треком развития. Образовательные модули программы собраны таким образом, чтобы участники с самого старта смогли ощутить себя единой командой, наладили коммуникации и почувствовали свою причастность к большому региональному проекту.

Программа включает в себя несколько практических модулей. После прохождения аттестации и защиты итоговой работы выпускники программы получат дипломы о профессиональной переподготовке (при наличии высшего образования) или сертификаты о прохождении программы, если высшего образования нет. Каждый участник получит предложение от своего наставника о возможности трудоустройства.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцев приглашают на Ночную ярмарку вакансий
01 октября 2024, 09:40
Самарцев приглашают на Ночную ярмарку вакансий
   В ходе ярмарки состоятся: собеседования с работодателями, карьерные консультации от специалистов службы занятости, выступление диджея, презентации... Общество
286
Заседание началось с рассмотрения двух происшествий, произошедших в минувшие выходные, – крупный лесной пожар и инцидент на ж/д мосту.
30 сентября 2024, 15:42
Вячеслав Федорищев провел заседание облправительства
Заседание началось с рассмотрения двух происшествий, произошедших в минувшие выходные, – крупный лесной пожар и инцидент на ж/д мосту. Политика
545
Голосование за народную команду-победителя Детского Экологического Форума уже стартовало!
30 сентября 2024, 13:25
Голосование за народную команду-победителя Детского Экологического Форума уже стартовало!
15-16 октября состоится II Всероссийский Детский Экологический Форум. Общество
432
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем пожилых людей
1 октября 2024  10:35
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем пожилых людей
202
Самарцев приглашают на Ночную ярмарку вакансий
1 октября 2024  09:40
Самарцев приглашают на Ночную ярмарку вакансий
291
Заседание началось с рассмотрения двух происшествий, произошедших в минувшие выходные, – крупный лесной пожар и инцидент на ж/д мосту.
30 сентября 2024  15:42
Вячеслав Федорищев провел заседание облправительства
546
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2024  11:43
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
1434
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
29 сентября 2024  13:44
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
806
Весь список