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В Самарской области стартовала акция «Безопасный Новый год»

27 декабря 2021 10:34
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В Самарской области стартовала акция «Безопасный Новый год»

Накануне Нового года на территории Самарской области стартовала ставшая уже традиционной акция «Безопасный Новый год». В ее рамках сотрудники регионального Управления Росгвардии информируют граждан о мерах безопасности в праздничные дни, о порядке действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, а также способах защиты своего имущества от преступных посягательств.


Особое внимание при этом уделяется вопросам охраны общественного порядка и обеспечения контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере оборота оружия. Так, в частности, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы обращают внимание владельцев на то, что алкоголь и оружие – вещи несовместимые. Категорически запрещено носить и перевозить оружие лицам, находящимся в состоянии опьянения. Ни в коем случае вооруженным людям нельзя посещать спортивные, развлекательные и иные заведения с массовым пребыванием граждан.


«Необходимо отметить, что владелец оружия несет полную ответственность, вплоть до уголовной, за обеспечение условий сохранности оружия. При этом оружие должно быть закрыто в металлическом сейфе, ключи от него должны находиться только у хозяина оружия, дабы исключить доступ к нему посторонних лиц и предотвратить какие-либо ЧП» - напомнил заместитель начальника ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области Александр Кизян.


Кроме того, полковник полиции рассказал о графике работы подразделений ЛРР в предстоящие Новогодние каникулы. Прием граждан будет вестись 4 января с 09:30 до 17:30 и 8 января с 9:00 до 12:00. Сотрудники Росгвардии просят владельцев оружия не забывать своевременно продлевать разрешения на его хранение и ношение – соответствующее заявление необходимо направить в ведомство не позднее, чем за месяц до окончания действия документа.

Теги: Росгвардия

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