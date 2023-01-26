В Самарской области сотрудники полиции провели профилактические мероприятия с детьми и их родителями

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Ребятам и взрослым напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.

В рамках профилактики профилактического мероприятия «Детская безопасность за спиной родителей» сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по г. Жигулевску вместе с представителями «Родительского патруля» напомнили гуляющим детям и взрослым о правилах безопасного катания на тюбинге. Участники мероприятия объяснили, что для зимних развлечений следует выбирать места вдали от проезжей части. Кататься на «ватрушках» или санках можно только на оборудованном склоне или на специальной трассе со снежной поверхностью. Необходимо убедиться в отсутствии ям, бугров, сломанных ограждений и представляющих опасность элементов. Инспекторы предупредили родителей об опасностях катания на «ватрушках», санках и других приспособлениях, прикрепленных к транспортным средствам, и призвали усилить контроль за безопасностью своих детей.

Сотрудники ОМВД России по г. Новокуйбышевску вместе с ЮИДовцами и представителями «Родительского патруля» провели профилактическое мероприятие «Безопасный двор». Ребята нарисовали красочные плакаты, призывающие к соблюдению правил дорожного движения. Инспекторы и их помощники напомнили гуляющим детям и взрослым об опасностях на зимних дорогах, а водителей призвали внимательно относиться к юным пешеходам, быть бдительными на дороге, обязательно соблюдать скоростной режим при подъезде к пешеходным переходам и на перекрестках, особенно расположенных вблизи учебных учреждений. Всем участникам акции вручили тематические памятки и листовки.

Сотрудники МО МВД России «Клявлинский» посетили школьные родительские собрания и напомнили всем присутствующим об обязательном использовании на одежде детей светоотражающих элементов, а также о необходимости перевозки малышей в специальных удерживающих устройствах. Инспекторы напомнили взрослым, насколько важно и нужно своевременно обучать детей ориентированию в дорожной ситуации.