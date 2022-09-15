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В Самарской области сотрудники полиции провели антинаркотические мероприятия со школьниками

15 сентября 2022 10:49
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В Самарской области сотрудники полиции провели антинаркотические мероприятия со школьниками

Учащимся рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.

В рамках профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и формирования у молодежи антинаркотического мировоззрения полицейские УНК ГУ МВД России по Самарской области вместе с сотрудниками правового отдела регионального главка МВД встретились с учащимися одной из общеобразовательных школ г.о. Самара.

Майор полиции Наталья Климай рассказала школьникам о вреде наркотических средств для жизни и здоровья, предупредила о различных формах вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, в том числе в сети Интернет, а также привела конкретные примеры из практики работы УНК областного главка МВД. Вместе с полицейскими учащиеся посмотрели антинаркотические видеоролики, после чего обсудили увиденное.

Сотрудники правового отдела разъяснили школьникам административную и уголовную ответственность за наркопреступления, порекомендовали не оставаться равнодушными к проблеме потребления и распространения наркотиков и рассказали, что сообщить обо всех известных фактах распространения запрещенных веществ можно по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23 или по номеру «102».

В завершение встреч сотрудники полиции ответили на все интересующие вопросы и рассказали молодым людям алгоритм действий, если в отношении них, их друзей или знакомых совершаются противоправные деяния.

Теги: Стоп Наркотик

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