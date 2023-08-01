В Самарской области сотрудники полиции провели антинаркотические мероприятия с молодежью

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Так, сотрудники УНК областного главка совместно со специалистом Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики встретились с подростками, отдыхающими в детских оздоровительных центрах «Заря» и «Арго». В ходе мероприятия ребятам рассказали о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ, обсудили последствия наркомании, а также проинформировали об уголовной и административной ответственности за правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В завершение мероприятия подросткам показали документальный фильм «Наркоман», подготовленный Аппаратом Антинаркотической комиссии Самарской области совместно с департаментом информационной политики Администрации Губернатора Самарской области при участии УНК ГУ МВД России по Самарской области, заинтересованных ведомств и организаций.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что последствия приема в юном возрасте алкоголя и наркотиков могут потребовать вмешательства врачей и даже привести к летальному исходу. Внимание ребят было обращено на то, что пагубные привычки не делают подростков взрослее. Они негативно влияют на общение с друзьями, родными и близкими, на то, как в дальнейшем сложится их жизнь.

В завершение бесед полицейские напомнили о правилах безопасного отдыха и поведения в общественных местах, о действующем комендантском часе для несовершеннолетних, а также призвали школьников вести здоровый образ жизни, уверенно идти к намеченным целям, самосовершенствоваться и активно проявлять свою антинаркотическую позицию.