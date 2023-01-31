В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели профилактические мероприятия с участниками дорожного движения

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В рамках профилактического мероприятия «Детская безопасность за спиной родителей» начальник Госавтоинспекции ОМВД России по Волжскому району подполковник полиции Дмитрий Баландов вместе с инспекторами ПДН и председателем общественного совета при территориальном ОВД Сергеем Братко встретились со школьниками. Подполковник полиции напомнил ребятам о важности соблюдения ПДД пешеходами и ответственности за нарушение этих правил. Учащиеся вместе с полицейским разобрали различные дорожные ловушки, которые могут подстерегать детей в пути. Инспекторы ПДН рассказали школьникам об ответственности, которую несут их родители в случае совершения нарушений ПДД несовершеннолетними. Председатель общественного совета при территориальном ОВД главный врач ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» Сергей Братко подчеркнул, что невнимательность и несоблюдение правил дорожного движения может привести к трагедии, и призвал ребят к осторожности в пути.

Сотрудники ОМВД России по г. Новокуйбышевску, посетив родительские собрания, обсудили с присутствующими основные причины ДТП с участием детей, а также дали советы, как выработать у юных пешеходов привычку переходить через дорогу безопасно, научить останавливаться перед проезжей частью. Инспекторы посоветовали родителям уделить внимание вопросу перевозки детей в автомобиле и рекомендовали в кратчайшие сроки разместить на верхней одежде и рюкзаках школьников световозвращающие элементы. В заключение встречи полицейские призвали родителей личным примером формировать у детей навыки законопослушного поведения на дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Клявлинский» провели урок дорожной безопасности для ребят села Камышла. Инспекторы рассказали основные правила движения для пешеходов и пассажиров, а также объяснили, как нужно себя вести на заснеженной дороге и как правильно кататься на тюбингах и снегокатах. Полицейские познакомили ребят с устройством патрульной автомашины, объяснили, чем она отличается от гражданского автомобиля, показали в действии различные световые и звуковые сигналы.