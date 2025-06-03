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В Самарской области состоялся учебно-методический сбор с начальниками инспекций пожарной безопасности Приволжского округа Росгвардии

Учебно-методический сбор с начальниками инспекций пожарной безопасности территориальных органов Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации прошел на базе Управления Росгвардии по Самарской области и Центра подготовки личного состава ведомства.



Цель учебно-методического сбора – повысить уровень знаний, опыта и практических навыков сотрудников ведомственной пожарной охраны в обеспечении пожарной безопасности на подведомственных объектах.



В ходе практических занятий на территории Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии совместно с территориальным подразделением пожарной охраны МЧС России по Самарской области проведено пожарно-тактическое учение, на котором участникам показали порядок и организацию взаимодействия подразделений при возникновении пожара на подведомственном объекте.



На выездных занятиях в рамках обмена опытом офицеры посетили учебный центр Федеральной противопожарной службы МЧС России по Самарской области и компанию ООО «Инновационные системы пожарной безопасности», где ознакомились с новейшими системами газового пожаротушения.



В завершение мероприятия участники сбора подвели итоги и определили задачи по совершенствованию вопросов организации и контроля обеспечения противопожарной защиты на подведомственных объектах.