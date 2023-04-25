В Самарской области росгвардейцы провели мероприятия, направленные на профилактику пожаров

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В Управлении Росгвардии по Самарской области с 10 по 24 апреля проводились профилактические мероприятия, направленные на предупреждение пожаров. Они были направлены на подготовку личного состава и подведомственных объектов к весенне-летнему пожароопасному периоду.

В рамках подготовки проводились проверки противопожарного состояния каждого подведомственного объекта. Особое внимание было уделено готовности систем противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения и оборудования, а также источников противопожарного водоснабжения. Чтобы минимизировать вероятность возгорания на подведомственных объектах, граничащих с лесными насаждениями, проведена их опашка – созданы защитные противопожарные минерализованные полосы.

Подобные мероприятия проходили по всему региону. Так, в частности, сотрудники Сызранского МОВО Росгвардии провели совместные пожарно-тактические занятия с представителями МЧС. Целью мероприятия было совершенствование навыков и повышение уровня подготовки личного состава к возникновению нештатных ситуаций на территории вверенных объектов. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений высоко оценили действия росгвардейцев, которые уверенно выполнили все первичные мероприятия, необходимые для эффективной борьбы с огнем.