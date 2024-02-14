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В Самарской области росгвардейцы провели круглый стол, посвященный выводу советских войск из Афганистана

14 февраля 2024 13:02
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В Самарской области росгвардейцы провели круглый стол, посвященный выводу советских войск из Афганистана

В Тольятти состоялся круглый стол на тему «Афганистан – честь и доблесть», посвященный годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В нем приняли участие ветераны войск правопорядка и военнослужащие, проходящие службу по призыву в ЦПЛС Приволжского округа Росгвардии.

Почетными гостями мероприятия стали участники боевых действий в Афганистане. Ветераны-афганцы подполковник запаса Юрий Нефедов, а также майоры в отставке Валерий Большаков и Владимир Матвеев поделились воспоминаниями о ключевых моментах афганских событий, обсудили с присутствующими вопросы военно-политической обстановки тех лет и современную ситуацию в мире.

Заведующая библиотекой Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии ветеран боевых действий старший прапорщик запаса Елена Савичева провела обзор книжной выставки. На ней были представлены документальные и художественные произведения, авторами которых являлись участники той войны, а также аналитические очерки и другие публикации из журналов и газет, отражающих эту часть истории нашей страны.

Присутствующие активисты ветеранского движения вспомнили о земляках, которые с честью и достоинством выполнили свой интернациональный долг и почтили память погибших в локальных боевых конфликтах минутой молчания.

В завершение круглого стола почетные гости пожелали военнослужащим продолжать славные традиции беззаветного и честного служения Родине, быть настоящими патриотами своего Отечества. Закончилось мероприятие импровизированным концертом.

Теги: Росгвардия

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