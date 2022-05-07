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В Самарской области росгвардейцы поздравили с наступающим Днем Победы жительницу Донбасса - ветерана войны

7 мая 2022 10:11
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В Самарской области росгвардейцы поздравили с наступающим Днем Победы жительницу Донбасса - ветерана войны

В канун Дня Победы военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области дал концерт для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, находящихся в пункте временного размещения, расположенном на территории Красноярского района. В настоящее время на территории региона действует несколько таких пунктов, в которых проживает свыше 1600 граждан братских республик.

Выступление творческого коллектива Росгвардии было приурочено к празднику Победы, поэтому военные музыканты исполнили популярные шлягеры и вальсы 30-40-х годов.

В числе зрителей была Зинаида Арсентьевна Лепилова, уроженка Белоруссии, партизанка, участница войны. Долгое время Зинаида Арсентьевна жила на Донбассе, но сейчас, после обострения ситуации, вместе с сыном перебралась в Самарскую область. В этом году героической женщине, сражавшейся с фашизмом в годы Великой Отечественной, исполняется 92 года. От имени командующего Приволжским округом Росгвардии, генерал-полковника Александра Порядина и начальника регионального управления Росгвардии генерал-майора полиции Александра Эсауленко военнослужащие Росгвардии передали Зинаиде Арсентьевне поздравления с Днем Победы, пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия.

- Спасибо огромное за концерт. Военный оркестр напомнил мне молодость, и я не могу сдержать слез. Видя таких бравых ребят, я уверена, что Россия и Белоруссия вместе одолеют беду. А это значит, что на нашу землю придет мир и покой, которого мы так долго ждали, - отметила Зинаида Арсентьевна.

Теги: Росгвардия

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