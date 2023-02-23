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В Самарской области родные бойцов вновь смогли увидеть близких благодаря телемосту

23 февраля 2023 15:40
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Родные бойцов, рассказывая небольшие новости из дома, желали ребятам здоровья и скорейшего возвращения домой – с победой.  

Накануне Дня защитника Отечества состоялся очередной телемост, во время которого военнослужащие из Самарской области, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции, смогли пообщаться со своими семьями по видеосвязи.

Телемост был организован по инициативе губернатора Дмитрия Азарова и командования Второй Гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, лично командарма Андрея Колотовкина при содействии Министерства обороны РФ.

Глава региона, который вновь, уже третий раз с начала года, приехал в зону СВО к нашим военнослужащим, вместе с земляками принял участие в телемосте. На встрече присутствовали бойцы и командиры нескольких подразделений, в том числе из числа добровольцев. Родные и близкие жителей Самарской области – участников СВО собрались в Доме офицеров Самарского гарнизона, чтобы увидеться с ними, передать слова поддержки и привет из дома.

«Рад, что такие встречи проходят регулярно, мы и дальше будем их проводить», - заверил собравшихся Губернатор. Он также поздравил семьи бойцов с праздником – Днем защитника Отечества. «Вы в полной мере сегодня этот праздник можете отмечать вместе с нашими доблестными воинами, которые здесь несут службу - с честью и достоинством. Я горд тем, что у меня есть такие земляки, - отметил глава региона. - Искренне благодарю вас, всех родных и близких наших военнослужащих за вашу поддержку, за вашу веру, за то, что вы вселяете в них уверенность, что враг будет разбит, а победа будет за нами. Спасибо вам за это огромное!».

Каждый из родных бойцов, обмениваясь с ними приветствиями и рассказывая небольшие новости из дома, желал ребятам здоровья и скорейшего возвращения домой – с победой.   
«Все родные передавали тебе привет, тебя любят, скучают, ждут. Поздравляю с наступающим праздником тебя и всех присутствующих, желаю вам терпения сил, боевого духа, скорее возвращайтесь домой», - обратилась жена одного из военнослужащих.
Многие благодарили ребят, которые сейчас на переднем рубеже, желали им мужества, терпения и стойкости. «Спасибо вам за защиту нашей Родины! Несмотря на трудное время, которое проживает сейчас наша страна, вы с честью и достоинством выполняете все поставленные боевые задачи, мы верим в вас. Победа будет за нами. Я тебя очень люблю, у нас все хорошо. Дочка очень скучает по тебе. Она тебя очень любит и ждет», - обратилась к защитнику Отечества жена.
«Мы тебя любим, хотим поздравить. Здоровья тебе, благополучия! Служи честно и возвращайся с победой. До встречи!» - пожелал отец своему сыну военнослужащему.
«Сынок, у нас все хорошо, главное, чтобы у вас все было хорошо. С работы тебе ребята большой привет передавали, - рассказала мама одного из бойцов. - Ребята, миленькие, всех с праздником. У вас хорошие командиры, крепкий тыл - столько людей вам помогает. Ребятки, мы с вами. Ждем домой».

Встреча продолжалась почти полтора часа. Обратную связь родственники военнослужащих получили не только от своих сыновей и мужей, но и от командиров. Они рассказали родным бойцов, как идет служба, хвалили ребят, которые достойно выполняют свой воинский долг, и благодарили их родителей за то, что воспитали настоящих защитников Отечества.

На обеспечение всесторонней поддержки военнослужащих и их семей сейчас направлено все внимание властей всех уровней. Это подчеркнул в своем Послании Президент России Владимир Путин. «Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почётом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты», - отметил Глава государства, говоря о создании специального государственного фонда для адресной помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации.

При формировании этой инициативы был учтен успешный опыт Самарской области. В регионе уже реализуется комплексный подход к оказанию поддержки семьям военнослужащих по принципу социального паспорта каждой семьи. Также внедряется программа «Возвращение» для помощи людям, возвращающимся из зоны СВО. Утвержден межведомственный план, который включает помощь в оформлении военнослужащим всех положенных льгот, комплексное лечение и реабилитацию, в том числе психологическую, помощь в переобучении и трудоустройстве, организацию отдыха и свободного времени. К концу первого квартала этого года сервис будет запущен на портале Госуслуг Самарской области. Он станет «единым окном» информирования и получения всего необходимого набора услуг и мер поддержки. При этом также люди смогут обратиться в офисы «Мои документы» в МФЦ.

Владимир Путин подчеркнул, что создание специального фонда не снимает ответственности с других структур и уровней власти. Всех федеральные ведомства, регионы и муниципалитеты должны и впредь уделять самое пристальное внимание ветеранам, военнослужащим, их семьям. «И в этой связи хочу поблагодарить руководителей субъектов Федерации, мэров городов, глав регионов, которые постоянно встречаются с людьми, выезжают в том числе и на линию боевого соприкосновения, поддерживают своих земляков», - отметил Президент.

Бойцов поддерживают не только семьи, но и многие жители региона, волонтеры, предприятия и организации, собирая и отправляя гуманитарную помощь, дети пишут трогательные письма защитникам Отечества. В своем Послании российский лидер поблагодарил всех неравнодушных жителей, всех тех, кто исполняет свой профессиональный, гражданский и человеческий долг, своей работой поддерживая наших солдат и офицеров.
Родные и близкие воинов оценили формат телемоста. «Повидалась с братом. Очень приятно было увидеть родное лицо, мы не виделись давно, в последнее время крайне редко созванивались. Спасибо за организацию такого телемоста, очень рада иметь возможность вживую, глаза в глаза поздравить», - отметила одна из женщин после встречи.

«Такой телемост для нас очень важен. Может быть, даже хотелось бы повторить ближе к 8 Марта, чтобы наши мужчины, которые там, поздравили женщин. Мы сегодня повидались с сыном, все в порядке. Хочется, чтобы он поскорее вернулся, и обязательно с победой», - отметили родители одного из бойцов.
«Муж молодец, это был его выбор, он пошел добровольцем. Он у меня герой, сегодня командир его хвалил, я очень рада и горжусь им. Спасибо всем большое за проведение такого телемоста, это очень важно для всех родных», - поблагодарила жена одного из военнослужащих.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Акценты В центре внимания Мероприятия

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