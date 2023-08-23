В Самарской области проводится широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание – дети! Дорога в школу!»

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Строгое соблюдение ПДД – это залог безопасности всех участников дорожного движения.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также восстановления у детей после летних каникул навыков безопасного дорожного поведения, на территории региона проводятся различные мероприятия.

Сотрудники Госавтоинспекции проверяют школьные автобусные маршруты и состояние улично-дорожной сети вблизи учебных учреждений, профессиональную пригодность водителей и техническое состояние транспорта, осуществляющих перевозку детей, укомплектование кабинетов и уголков по безопасности дорожного движения в учебных заведениях.

Так, в Жигулевске сотрудник Госавтоинспекции проверил состояние улично-дорожной сети на школьных маршрутах, проходящих по автодороге Урал - с.Солнечная Поляна - с.Ширяево. Особое внимание полицейский уделил пешеходным переходам, освещению проезжей части и наличию технических средств организации дорожного движения. Так же сотрудник Госавтоинспекции проверил соответствие школьных автобусов требованиям технического регламента, сведения о наличии соответствующей категории на право управления и стаже водителя, а также организацию всех необходимых мер в процессе эксплуатации автобусов.

Сотрудники полиции в ходе рейда пообщались с родителями школьников и водителями, ответили на вопросы, касающихся правил организованной перевозки групп детей автобусами.

В Челно-Вершинском районе инспекторы ДПС акцентировали внимание на профилактику соблюдения Правил дорожного движения на загородных трассах. Полицейские раздали водителям памятки и напомнили, что строгое соблюдение ПДД – это залог безопасности всех участников дорожного движения.